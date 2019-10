Hyundai i20, arriva in Italia il nuovo suv compatto

editato in: da

Hyundai i20 Active: il nuovo crossover fa il suo debutto in Italia

La nuova Hyundai i20 Active è il nuovo suv compatto pronto ad entrare sul mercato automobilistico italiano.

L’auto fa il suo debutto nella penisola, presentandosi come il modello che amplia la gamma delle novità del brand, una delle più giovani presenti oggi sulla scena internazionale. La vettura è disponibile in un unico allestimento ricco, il ConnectLine, che integra le linee moderne e accattivanti con un aspetto fresco e moderno. Tanti sono gli elementi di connettività e infotainment offerti dall’azienda, il nuovo suv compatto Hyundai i20 viene proposto con una maggiore altezza da terra e con differenti caratteristiche distintive, come il rivestimento scuro dei passaruota, le barre portatutto e i paracolpi off-road che proteggono la carrozzeria.

L’auto ha un gran carattere da crossover e mostra il suo spirito avventuroso, il look esterno è personalizzabile con sette colori differenti per la carrozzeria e può diventare ancora più accattivante abbinando il tetto e le calotte degli specchietti con colorazione a contrasto Nero, più precisamente nella tinta denominata Phantom Black. L’abitacolo della nuova Hyundai i20 Active è confortevole e spazioso, gli interni offrono dei particolari unici dedicati alla nuova versione.

Tra questi possiamo citare ad esempio i nuovi motivi con impunture in evidenza o anche la pedaliera inedita, con finiture in metallo, tutte caratteristiche che danno al look un carattere ancora più esclusivo. Ottima la visibilità, grazie alla posizione di guida rialzata, la nuova Hyundai i20 si fa riconoscere anche per i migliori elementi di connettività. Offre il sistema multimediale con schermo touch da 7 pollici abilitato per Android Auto e Apple CarPlay, oltre ad elementi unici come climatizzatore, volante e pomello del cambio rivestiti in pelle, cerchi in lega leggera da 15″, la retrocamera insieme a radio DAB, connettività bluetooth e presa USB.

In ambito di motorizzazioni, l’auto viene offerta con il nuovo motore 1.0 litri T-GDI, conforme alle normative Euro 6d-Temp, dotato di filtro antiparticolato e sistema Stop and Go. È inoltre abbinato a un cambio manuale e garantisce consumi contenuti e ottime performance, grazie a una potenza di 100 CV e a una coppia massima di 171,6 Nm. Il prezzo di listino della nuova Hyundai i20 Active parte da 18.250 euro, la Casa ha studiato differenti proposte vantaggiose per i clienti.