Hyundai i10, in anteprima il nuovo design del modello

La Hyundai ha svelato la nuova i10 che verrà presentata al prossimo Salone di Francoforte.

La nuova generazione del modello di segmento A, nei piani della Casa Sudcoreana, servirà per dare l’assalto al mercato di riferimento nei prossimi mesi. L’esemplare è stato svelato attraverso la pubblicazione di un bozzetto ufficiale che inizia a far capire tutte le novità, a partire dal design e dal look.

La nuova Hyundai i10 è stata progettata, sviluppata e costruita interamente in Europa. Il bozzetto in anteprima mostra importanti cambiamenti dal punto di vista del design rispetto alle generazioni precedenti, con un look ancora più dinamico e meno “entry-level”. I designer del marchio di Seul hanno modificato sensibilmente le dimensioni della vettura che adesso appare ridefinita in larghezza, in altezza e nella dimensione delle ruote. Una strada intrapresa per dare un aspetto ancora più energico ed agile ad un esemplare che resta comunque molto compatto.

Il bozzetto pubblicato dalla Casa sudcoreano rivela una Hyundai i10 caratterizzata da un forte contrasto tra le superfici morbide e le linee affilate. Una griglia molto ampia le conferisce un carattere sportivo a livello frontale, incorpora le luci di marcia per il giorno e riesce al tempo stesso a mantenere il legame estetico con le generazioni della compatta di Seul. Gli ingegneri hanno lavorato molto per migliorare l’aerodinamica, scegliendo le prese d’aria triangolari che servono per accentuare la larghezza e la personalità dell’automobile.

A spiccare su tutti è il montante posteriore a forma di X che è visibile anche da lontano, che oltre a porre l’attenzione sul logo, identifica chiaramente il nuovo modello. Tra le tante novità dell’ultima generazione di Hyundai i10, ci sono una serie di nuovi equipaggiamenti che riguardano la connettività e la sicurezza, ulteriormente migliorate. Tra questi, il Blue Link, l’Apple Car Play, Android Auto e la possibilità di ricaricare il proprio smartphone wireless. Disponibile anche la retrocamera posteriore, strumento utilissimo per i parcheggi e le manovre.

Inoltre, la casa della Corea del Sud ha predisposto un pacchetto che comprende la frenata autonoma di emergenza con riconoscimento di veicoli e pedoni che utilizza un sistema radar, il rilevamento della stanchezza da parte del conducente al volante e il mantenimento della carreggiata attiva. Nuovi dettagli riguardanti l’ultima generazione della Hyundai i10 verranno svelati nelle prossime settimane, in attesa di poterla ammirare dal vivo durante la presentazione al Salone dell’automobile di Francoforte, in programma dal 12 al 22 settembre 2019.