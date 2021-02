Hyundai Genesis, in arrivo un nuovo SUV elettrico

editato in: da

Genesis, il brand premium del Gruppo Hyundai, sta per fare il suo ingresso in grande stile nel settore dei SUV 100% elettrici senza passare dalla fase degli ibridi plug-in. Si tratta di un avvenimento storico per la Casa sudcoreana che arriverà sul mercato con il modello di lancio GV70e a partire dall’estate del 2022.

Hyundai Genesis GV70e, nei piani dell’azienda di Seul, è destinato a entrare in diretta concorrenza con altri modelli come l’iX3, il SUV elettrico di Bmw e il Mercedes EQC. Il nuovo esemplare di Genesis non dovrebbe allontanarsi troppo dal design del “fratello” con motore termico, il GV70 che Hyundai ha già presentato e che arriverà nelle concessionarie quasi contemporaneamente alla variante elettrica.

Dopo aver svelato le prime immagini del nuovo crossover Bayon che farà il suo ingresso sul mercato entro la metà del 2021, Hyundai accelera lo sviluppo di Genesis GV70e. Il nuovo SUV 100% elettrico dovrebbe essere dotato di una calandra chiusa, inserita nella stessa mascherina trapezoidale della versione termica, insieme ad altri dettagli specifici e originali non esageratamente visibili, destinati a sottolineare la propulsione elettrica del modello.

Hyundai, che ha da poco presentato la versione sportiva della nuova Tucson, il suo modello più venduto in Europa, ha affidato la direzione del centro design europeo del nuovo GV70e a Filippo Perini che in passato ha ricoperto il ruolo di capo dello stile di Italdesign e di Lamborghini.

Al momento la Casa coreana non ha ancora diffuso i dati relativi alle caratteristiche elettriche del nuovo SUV a emissioni zero. Secondo logica, però, vista l’appartenenza al brand premium di Hyundai, i valori dovrebbero essere tali da consentire di rivaleggiare con le altre Case automobilistiche che puntano sull’elettrico, su tutti Tesla.

Il pacco batteria del nuovo Hyundai Genesis GV70e dovrebbe essere di 75 kWH: il SUV, inoltre, dovrebbe avere un’opzione a doppio motore per trazione AWD. L’autonomia si annuncia davvero straordinaria: la volontà dell’azienda sudcoreana è quella di superare i 525 km. Il debutto sul mercato degli Stati Uniti d’America, il più importante per Genesis, è previsto per l’estate del 2022. Il nuovo GV70e, successivamente, verrà distribuito anche nel mercato domestico della Corea del Sud e in alcuni Paesi europei.