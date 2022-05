Il fuoristrada del futuro ha ‘le gambe’

Hyundai, il fuoristrada con le gambe

Evoluzione moderna del 4x4, Ultimate Mobility Vehicle è stato presentato come una vera e propria rivoluzione per la mobilità che verrà. I video-trailer del mezzo sembravano aver ipotizzato uno scenario quasi irraggiungibile per Hyundai che però, negli ultimi giorni, avrebbe avviato i test per rendere realtà il fuoristrada corazzato con le gambe. Come nel film "Transformer", il mezzo ideato dalla Casa coreana infatti si evolve in "umano" grazie alle quattro gambe meccaniche che gli permettono di superare i punti più impervi, utili soprattutto in caso di strada sconnessa.

Pronto a esplorare percorsi inediti e prima impossibili da percorrere per le normali autovetture, il veicolo Hyundai si presenta come una novità estremamente futurista che trova negli ostacoli stradali la sua maggior virtù. Dove gli altri mezzi si fermerebbero per evitare di rovinare le sospensioni, con un semplice comando Ultimate Mobility Vehicle si alza per schivare i punti impervi. Una vera e propria robocar che vuole spingersi più in là facendo sognare il settore dell'automotive che non si vuole porre limiti.

I test e lo sviluppo dei primi esemplari sono stati affidati all'Innovation Campus della Montana State University di Bozeman. Una zona, quella degli Stati Uniti nord-occidentali, che si presta molto bene per il collaudo di questi veicoli in quanto ricca di ostacoli naturali. In passato era già stato utilizzato dall'azienda asiatica per testare il robot Tiger.

Project Elevate, le tecnologie

Il nuovo e modernissimo 4x4 made in Seul fa parte del cosiddetto "Project Elevate", l'insieme di studi che stanno dando alla luce il rivoluzionario mezzo di Hyundai. Tra tecnologie militari e strumenti innovativi, il progetto messo in piedi dalla Casa coreana riprende in gran parte le tecnologie sviluppate dal mini-robocar Tiger, modello sviluppato sempre da Hyundai che vi avevamo presentato.

L'obiettivo fin qui dichiarato dagli asiatici è quello di mettere a punto un veicolo a due posti che si prospetta essere inarrestabile. Più efficiente di un carro armato su ogni tipo di terreno, è grazie alla tecnologia impiantata nelle gambe meccaniche che il mezzo potrà spostarsi in tutte le direzioni. Infatti, come annunciato dalla Casa, l'arto meccanico è dotato di sei gradi differenti di mobilità che consentiranno piegamenti e cambi di direzione come fossero delle vere e proprie gambe umane.

I test alla Montana State University di Bozeman al momento si concentrano proprio su quest’ultimo aspetto, dal momento che l’ambiente offre una varietà pressoché infinita di situazioni nelle quali il mezzo deve mostrarsi all’altezza. Hyundai ha inoltre tratto ispirazione anche dai progetti dei rover di ultima generazione che vengono utilizzati per le missioni spaziali, soprattutto quelli che hanno toccato la superficie lunare e quella di Marta, che non presentano le stesse difficoltà del pianeta Terra.