Hyundai Bayon, tecnologie premium per il nuovo B-SUV della Casa

Hyundai Bayon: il nuovo Suv compatto

Hyundai Bayon completa il listino della Casa, un nuovissimo SUV che è stato creato e lanciato sul mercato per tutti coloro che cercano un’auto adatta agli spostamenti in città, ma anche ai viaggi più lunghi. Una vettura funzionale e pratica per la famiglia e la mobilità urbana.

Viene proposta da Hyundai come soluzione low cost, auto economica e accessibile, adatta ad ogni esigenza. È la perfetta alternativa alla sorella maggiore, Hyundai Kona, e in effetti, proprio per quanto riguarda i contenuti tecnologici, Bayon, nonostante la differenza di prezzo abbastanza notevole, non ha molti dettagli in meno rispetto a Kona, che fa parte dello stesso segmento, quello dei B-SUV.

Possiamo dire che, in alcuni casi, non ha nulla da invidiare nemmeno a modelli di categoria superiore. Per quanto riguarda i sistemi di aiuto alla sicurezza e di assistenza alla guida, che Hyundai incorpora sotto la denominazione “SmartSense”, sono ben 14 tra quelli inseriti nella dotazione di serie (che sono parecchi) e quelli che si possono richiedere come optional.

Si tratta di dispositivi in grado di anticipare anche i sistemi di guida semi autonoma di livello 2; un esempio? L’assistenza al mantenimento della corsia di marcia, che aiuta a tenere l’auto al centro della carreggiata in caso di distrazione del conducente, ma anche il sistema che evita il tamponamento (frenata automatica d’emergenza in presenza di ostacoli).

Un sistema che già conosciamo, ne abbiamo infatti parlato spesso, che capta la presenza di altri veicoli, ciclisti e pedoni, ma che su Bayon offre anche la funzione “Junction turning” che attiva la frenata automatica quando rilevano veicoli che possono essere pericolosi mentre ci si prepara a svoltare a sinistra in un incrocio. Per quanto riguarda la connettività, anche in questo caso il SUV dispone di sistemi di ultima generazione, che in genere troviamo su auto di categoria e prezzo superiori.

Tanti anche i servizi messi a disposizione dall’app Bluelink che garantisce navigazione basata sul cloud e dà la possibilità ai conducenti di sincronizzare con il sistema di infotainment il calendario Google o Apple, avviando anche il navigatore dell’auto verso i luoghi in cui si hanno gli appuntamenti. L’applicazione consente inoltre di gestire a distanza differenti funzioni legate all’auto, solo con il proprio smartphone.

Tra queste ad esempio la regolazione dell’impianto dell’aria condizionata e del riscaldamento, l’apertura e chiusura delle portiere, la trasmissione di informazioni al navigatore e molto altro. Hyundai Bayon è offerta a un prezzo di listino che parte da 19.400 euro.