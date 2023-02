Hyundai Bayon, in offerta a febbraio con nuovo allestimento

Fonte: Ufficio Stampa Hyundai Hyundai lancia il nuovo allestimento Exclusive per il B SUV compatto: Bayon in offerta speciale per tutto il mese di febbraio

La gamma Bayon si completa col nuovo allestimento Exclusive: il lancio della nuova serie speciale dell’urban SUV di Hyundai, pensata per esprimere al massimo l’eleganza di Bayon senza rinunciare a comfort e sistemi di connettività all’avanguardia, è accompagnato da un’esclusiva promozione per tutto il mese di febbraio.

Il nuovo allestimento, in quattro colorazioni con tetto a contrasto e dotato di eleganti cerchi in lega da 16’’, è disponibile per tutte le motorizzazioni del SUV Hyundai, inclusi GPL e mild-hybrid 48V.

Hyundai lancia la serie speciale Bayon Exclusive

Progettato per rispondere alle esigenze del mercato europeo, Hyundai Bayon è il più stiloso e compatto membro della famiglia di SUV della Casa, e un punto di riferimento nel suo segmento per quanto riguarda smart-tech e connettività.

Il design slanciato ed elegante, l’ampio spazio di carico e la dotazione tecnologica all’avanguardia del B SUV Hyundai si arricchiscono oggi di un nuovo allestimento speciale, pensato per esprimere al massimo lo stile distintivo del design di Bayon.

Con la nuova serie Bayon Exclusive entrano per la prima volta nella dotazione di serie tetto nero a contrasto, vetri posteriori oscurati e griglia frontale nera, per un look deciso e sicuro di sé che si completa con gli eleganti cerchi in lega da 16’’ con pneumatici 195/55 R16.

Quanto alle dotazioni, l’allestimento Exclusive arricchisce la versione XTECH di specchietti ripiegabili elettricamente, sensori di parcheggio posteriori, luce ambiente e retrocamera, ponendosi appena al di sotto dell’allestimento top di gamma XCLASS.

Bayon Exclusive: stile e connettività

Il nuovo allestimento Exclusive, che si posiziona nella fascia centrale del listino del modello, risponde con un equipaggiamento generoso e conveniente alle esigenze dei clienti in cerca di stile e connettività.

Tra gli equipaggiamenti tech inclusi nell’offerta, il Cluster Supervision da 10.25″ – che accentua lo stile high-tech dell’abitacolo e offre una visuale chiara e immediata su tutte le informazioni importanti del veicolo – e il Multimedia System per la connettività.

Il display audio touchscreen da 8“ è dotato anche di wireless mirroring per connettersi facilmente al proprio smartphone e duplicarne lo schermo sul touchscreen tramite Apple CarPlay e Android Auto.

La dotazione smart-tech della nuova Bayon Exclusive si completa con il caricatore wireless per smartphone, dispositivo Bluetooth con riconoscimento vocale e prese USB multiple a disposizione dei passeggeri.

Fonte: Ufficio Stampa Hyundai

Hyundai Bayon Exclusive in offerta speciale a febbraio

La nuova Bayon Exclusive è disponibile per tutte le motorizzazioni dell’Urban SUV Hyundai (qui la nostra prova su strada), comprese le versioni 1.0 TGDI mild-hybrid 48V da 100 CV e 1.2 GPL da 82 CV, e arriva accompagnata da un’offerta speciale valida fino alla fine di febbraio.

Nella versione 1.2 MPI 84 CV, Bayon Exclusive viene proposta con rate da 159 euro al mese per 36 mesi con Voucher Permuta o Rottamazione Hyundai e finanziamento Super Hyundai Plus, a fronte di un anticipo di 4.210 euro. L’offerta speciale consente di risparmiare fino a 2.850 euro sul prezzo di listino del B-SUV Hyundai.

Bayon Exclusive è disponibile in offerta nei colori Atlas White, Intense Blue, Dragon Red e Mangrove Grove, le tinte distintive del SUV compatto, esaltate dall’abbinamento con il tetto nero, i vetri oscurati e i cerchi in lega di serie.