Hyundai Bayon, il nuovo SUV arriva in Italia

Hyundai Bayon: il nuovo Suv compatto

Hyundai Bayon è il nuovissimo SUV della Casa, destinato a diventare un modello urbano per l’Europa. Arriverà sul mercato dal mese prossimo, maggio 2021, e sarà il modello d’ingresso nell’apprezzato mondo dei SUV Hyundai. L’auto è stata realizzata sulla stessa piattaforma della i20, della stessa vettura riprende anche la gamma di motori.

Bayon sarà un modello più accessibile rispetto all’altro SUV Kona (rinnovato di recente), con una gamma semplice, per le esigenze di ogni cliente. Gli allestimenti realizzati al momento sono due, come anche le motorizzazioni – 1.2 MPi 84 CV e T-GDi 100 CV Mhev 48 Volt – mentre sono tre le tipologie di trasmissione.

Le dimensioni? 4.180 mm di lunghezza, larghezza di 1.775 mm e altezza di 1.490 mm, SUV spazioso e confortevole per tutti. Agile e efficiente, vanta un ottimo ampio spazio anche nell’abitacolo; inoltre il bagagliaio offre 411 litri di capienza, adatto ad ogni viaggio, anche in famiglia. Il SUV Hyundai Bayon ha un look deciso e distintivo, e combina un elevato valore emozionale a innovative soluzioni estetiche. Per quanto riguarda appunto il suo stile, vediamo la nuova griglia frontale che si estende verso il basso, i gruppi ottici divisi in tre parti che, insieme alle prese d’aria, creano un’architettura di luci unica. Il SUV disponibile con cerchi in acciaio da 15’’ o in lega da 16’’ o 17’’.

Per la carrozzeria la Casa ha studiato ben 9 differenti colori, quello di lancio è il Mangrove Green. Il SUV Bayon offre dotazioni e tecnologie di connettività che possono essere paragonate alle auto dei segmenti superiori. Con l’ultimo aggiornamento di Hyundai Bluelink i clienti possono beneficiare di un avanzato sistema di servizi connessi per il veicolo.

Nelle prossime settimane la Casa annuncerà il listino completo di Hyundai Bayon e poi verranno aperti gli ordini per tutti coloro che vorranno approfittare delle prime consegne nelle concessionarie italiane che, come abbiamo anticipato, partiranno a maggio 2021. Sappiamo già il prezzo di partenza? Sì, è di 19.500 euro. Una chicca che riguarda gli incentivi auto (che nei giorni scorsi abbiamo visto essere agli sgoccioli, soprattutto per alcune categorie di veicoli), l SUV Bayon della variante T-GDi fa parte della fascia di emissioni compresa tra 61 e 135 g di CO2 per ogni chilometro percorso, quindi bisogna affrettarsi per approfittare del bonus. Pare che Hyundai Bayon arriverà poi anche in un’inedita versione a GPL, lo ha confermato la divisione italiana del marchio.