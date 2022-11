L’hypercar di serie con lo scatto 0-100 km/h più veloce al mondo

Fonte: Ufficio Stampa Pininfarina Pininfarina Battista nuovo record di velocità

La Casa automobilistica italiana di lusso Automobili Pininfarina ha confermato le grandi credenziali prestazionali della hypercar Battista GT rivelando per la prima volta i dati ufficiali di accelerazione e frenata da record. L’esclusiva tecnologia Launch Control della Battista puramente elettrica contribuisce all’accelerazione da record delle auto di Formula 1, raggiungendo lo scatto da 0 a 100 in soli 1,86 secondi, 0-120 in 4,49 secondi e 0-200 km/h in soli 4,79 secondi. Un gran record.

Un’auto veloce come Battista, avevamo già visto in passato le sue prestazioni, richiede una forte potenza frenante e i test ufficiali confermano che si tratta dell’EV in frenata più veloce al mondo, completando 100-0 km/h in soli 31 metri. I dati confermati sono stati rivelati mentre la Battista ha fatto il suo debutto dinamico in Medio Oriente, mostrando le sue impareggiabili capacità in pista all’Autodromo di Dubai negli Emirati Arabi.

Il debutto della Battista di Pininfarina

La Pininfarina Battista è l’auto italiana più potente di sempre, come già sappiamo. Il suo debutto dinamico negli Emirati Arabi segue il suo lancio in Arabia Saudita, con partner commerciali locali in ogni Paese. Paolo Dellacha, Chief Product and Engineering Officer di Automobili Pininfarina, ha dichiarato: “Sono orgoglioso che la nostra nuova hyper GT elettrica mantenga le promesse che abbiamo fatto quando abbiamo definito il piano di sviluppo. Con la Battista abbiamo raggiunto prestazioni che vanno oltre i nostri obiettivi originali estremi”.

Secondo la Casa, la distribuzione del peso perfettamente ottimizzata e il baricentro basso sono al centro di questo risultato. La combinazione di telaio su misura e messa a punto delle sospensioni, pneumatici collaudati su molte migliaia di miglia di test e quattro motori torque vectoring che forniscono una potenza senza precedenti sono tutte le caratteristiche che permettono alla Battista di essere l‘auto legale su strada con la più rapida accelerazione al mondo.

Il pacchetto tecnico di Pininfarina Battista

L’incredibile pacchetto tecnico di Battista include un sistema frenante in carboceramica, che aiuta l’hyper GT italiana a diventare l’auto elettrica con la frenata più veloce al mondo. I clienti più esigenti negli Emirati Arabi Uniti sono stati sopraffatti dall’esperienza di guida della nuova hypercar, che è mozzafiato quanto il suo premiato design.

Fonte: Ufficio Stampa Pininfarina

La Battista puramente elettrica è l’auto italiana più potente mai realizzata con 1.900 CV e 2.340 Nm di coppia. L’hyper GT raggiunge la velocità massima di 350 km/h, vanta un’autonomia WLTP fino a 476 km e un prezzo a partire da 2,2 milioni di euro più tasse locali. Le credenziali prestazionali di Battista sono state registrate e verificate a Nardò, in Italia, come parte del suo programma globale di test e sviluppo all’inizio di quest’anno.

Ogni modello di questa fantastica hypercar di lusso elettrica nasce grazie a oltre 1.250 ore di abile lavoro artigianale a Cambiano, in Italia, dove verranno prodotti non più di 150 esemplari. Con un totale di 128 milioni di possibili combinazioni di interni, la nuova hypercar promette nuovi livelli di personalizzazione su misura per tutti i clienti, che potranno quindi scegliere tra livelli quasi illimitati di combinazioni di colori e finiture per gli interni, oltre alle tinte degli esterni con dettagli su misura e design esclusivo dei cerchi in lega.

La Battista è eccezionale anche per il suo sound unico, SUONO PURO, che completa l’esperienza di guida, personalizzabile tramite una delle cinque modalità di guida: Pura, Calma, Energica, Furiosa e Carattere. Queste modalità distinte conferiscono alla Battista un carattere unico, alterando l’esperienza a seconda delle preferenze del guidatore.