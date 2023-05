La hypercar senza limiti: nuovi record di velocità

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Aspark Company Due nuovi record per la hypercar elettrica giapponese Aspark Owl EV

Aspark Owl EV non è nuova alla cronaca, anzi. Abbiamo già parlato di questa meravigliosa e veloce hypercar giapponese, che è stata realizzata in Italia – esattamente a Torino – e che già in passato ha raggiunto incredibili traguardi e primati.

Oggi però raggiunge nuovamente la vetta e segna due nuovi record: il primo di velocità media sul quarto di miglio e il secondo sull’ottavo di miglio (rispettivamente circa 400 e 1.600 metri). La supercar di cui stiamo parlando, e che abbiamo visto per la prima volta nel 2019 al Dubai Auto Show nella sua versione definitiva (presentata per la prima volta al Salone di Francoforte del 2017), è stata prodotta in 50 esemplari e ha un incredibile prezzo di listino di 2.880.237 euro.

I record su pista

L’Aspark Owl è la hypercar elettrica giapponese che è stata realizzata però in Italia, presso la Manifattura Automobili Torino. Oggi questo veicolo estremo si è aggiudicato due nuovi record su pista. Un vero e proprio bolide, già noto per le sue performance, che è riuscito a raggiungere numeri quasi inverosimili nella percorrenza media sul quarto e sull’ottavo di miglio all’Elvington Airfield, nello Yorkshire.

Traguardi eccezionali per l’Aspark Owl EV, l’auto elettrica dei record, che è in grado di scattare da 0 a 100 km/h circa (60 miglia orarie per l’esattezza) in soli 1,7 secondi. Nonostante questo, l’hypercar nipponica non è ancora riuscita a battere la più forte rivale, la Rimac Nevera (anch’essa a noi nota), che mantiene il primato assoluto di velocità sul quarto di miglio.

I nuovi record dell’Aspark Owl EV, come dicevamo, riguardano la velocità di percorrenza media sul quarto e sull’ottavo di miglio, che in metri corrispondono circa a 400 e 1.600. La velocità media sul quarto di miglio ottenuta dalla hypercar giapponese realizzata a Torino è stata di 198,12 miglia orarie – che sono circa 318,85 km/h – mentre il bolide nipponico è riuscito a percorrere l’ottavo di miglio a una media di 192,03 miglia orarie, ovvero circa 309,02 km/h.

I nuovi e grandiosi record dell’auto potente e veloce sono stati stabiliti all’interno del campo di aviazione di Elvington e confermati dalla UK Timing Association. La stessa Casa giapponese che ha progettato l’Aspark Owl, quest’auto elettrica dalle prestazioni estreme, l’ha definita come la macchina più veloce in accelerazione al mondo grazie ai 2.013 cavalli di potenza che i suoi quattro motori elettrici sono in grado di erogare, in pratica parliamo addirittura di quasi il doppio rispetto alla potenza sprigionare da un propulsore di Formula 1.

La velocità di punta

L’auto inoltre – a Misano – è riuscita a scattare da 0 a 60 miglia orarie (100 km/h) in 1,72 secondi, tempo che si è avvicinato molto a quello della Rimac Nevera. La velocità massima che invece il bolide nipponico è riuscito a raggiungere è pari a 249 miglia orarie, che sono poco più di 400 km/h.

Il prezzo

L’Aspark Owl EV è stata realizzata in una serie limitata di sole 50 unità e il suo prezzo di listino sfiora di pochissimo i 3 milioni di euro, una cifra senza dubbio da capogiro e per pochissimi fortunati che possono permettersi addirittura di portare a casa una macchia che stabilisce questi record.