L’hypercar italiana prodotta in edizione limitata

Fonte: Ufficio stampa Dallara In arrivo la 777 Hypercar, un gioiellino che Dallara Automobili è pronta a presentare il 22 novembre 2022

Si chiama 777 Hypercar, e ad oggi è un veicolo ancora avvolto nel mistero. Le informazioni trapelate sono poche, ma basta pazientare qualche giorno perché la presentazione ufficiale è in programma fra meno di 10 giorni. Un assaggio? Si tratta di una supercar tutta italiana che nasce da Dallara Automobili, limitata a 7 esemplari che saranno in vendita a prezzi proibitivi anche per i più facoltosi; ma per tutti i dettagli, seguiteci.

La 777 Hypercar di Dallara, una super esclusiva tutta italiana

Quando si parla di Dallara Automobili, i veri appassionati delle auto da competizione è logico che entrino in fibrillazione. L’azienda, per chi non lo sapesse, è fra i nomi più importanti del circuito, che da 50 anni a questa parte si è ritagliata uno spazio importante all’interno delle competizioni. Basti ricordare che, dopo la prima Dallara di Formula 3, prodotta nel 1978, fra gli ultimi anni ’80 e i primi ’90 gareggiava in Formula 1, con il ritorno alla F3, dove oggi è presente in tutti i campionati.

Questa breve premessa fa da contesto per dare meglio l’idea sul nome che ha ideato e ingegnerizzato la nuova hypercar in questione: la 777 Hypercar di Dallara, per l’appunto. Il costruttore proprio nelle scorse ore ha pubblicato un primo teaser volto ad aumentare l’hype in vista del prossimo debutto ufficiale. L’immagine condivisa (che vedete in copertina) svela solo una parte della nuova sportiva, mostrata di 3/4 dal posteriore con un enorme alettone e una pinna centrale su cui viene riportato il nome su sfondo giallo. A parte gli elementi luminosi, le forme particolarmente aerodinamiche e il largo uso della fibra di carbonio su spoiler e altri elementi non si nota altro; ma è già abbastanza per denotare quel piglio corsaiolo che certo la caratterizza.

Data di presentazione e prezzo della Dallara 777 Hypercar

In mancanza di maggiori dettagli, possiamo tuttavia ipotizzare qualcosa richiamando ad esempio la Dallara Stradale (qui il listino), che potrebbe fare da base tecnica per questa nuova 777 Hypercar, progettata dal collezionista e imprenditore Andrea Levy. Per non essendoci indizi che avvalorino tali ipotesi, non escludiamo che quest’ultima vada oltre i 500 cavalli che può vantare la Stradale EXP con motore 2.3 litri della Ford Mustang, la versione più estrema omologata solo per la pista. D’altronde parliamo in questo caso di una hypercar e, nonostante il peso di quest’ultima sia inferiore ai 900 kg, per un rapporto peso – potenza superlativo, Dallara potrebbe certo alzare ulteriormente l’asticella.

In ogni caso, Stradale come spunto o meno, basta pazientare ancora qualche giorno per scoprire tutti i dettagli della 777 Hypercar engineered by Dallara, che il costruttore ha annunciato di presentare ufficialmente martedì 22 novembre 2022 alle ore 11:00. Il palcoscenico per questo appuntamento speciale non poteva essere altro che l’Autodromo Nazionale di Monza, dove Dallara Automobili toglierà i veli definitivamente svelandone tutte le caratteristiche tecniche e le prime immagini. Quasi dimenticavamo, a riprova dell’assoluta esclusività di questo gioiellino, basti sapere che sarà prodotta in edizione limitata in soli 7 esemplari in vendita a 7 milioni di euro ciascuno, esemplari che resteranno custoditi nel Tempio della Velocità per essere sempre pronti a correre in pista.