L’hypercar italiana dedicata al primo campione di F1

Scopriamo insieme la nuova Battista Edizione Nino Farina, creata come grande tributo a una leggenda delle corse. L’hypercar Pininfarina ha fatto il suo debutto al World Dynamic Festival al Goodwood Festival of Speed. Automobili Pininfarina ha voluto rendere omaggio a un’icona del motorsport con questa nuova versione esclusiva in edizione limitata della sua pluripremiata hyper GT elettrica: la Battista Edizione Nino Farina.

La nuova Battista Edizione Nino Farina

Dopo il successo della precedente edizione limitata Battista Anniversario, arriva il nuovo modello, nato per esaltare l’affascinante storia della leggenda delle corse di F1 Nino Farina, il primo campione del mondo di F1 in assoluto e nipote dell’icona del design Battista ‘Pinin’ Farina. Non poteva essere altrimenti: farà il suo debutto dinamico a poche centinaia di metri dal circuito di Goodwood, dove Nino vinse il Goodwood Trophy del 1951.

Gli esemplari saranno in tutto cinque, da realizzare per i clienti di tutto il mondo: le caratteristiche su misura della Battista Edizione Nino Farina rendono omaggio alla leggenda delle corse nata a Torino. Ogni auto della serie celebra una delle cinque pietre miliari dell’incredibile carriera agonistica di Nino Farina, ogni collezionista potrà stringere tra le mani un vero e proprio capolavoro di design italiano unico nel suo genere.

Nino Farina: la leggenda

Battista ‘Pinin’ Farina è stato il fondatore della famosa Carrozzeria Pininfarina. È l’omonimo del primo veicolo in assoluto di Automobili Pininfarina – il Battista.

Era lo zio di Nino Farina ed è stato lui ad accendere la passione per il motorsport del futuro campione del mondo. Nel 1950, Nino Farina partecipò ai primi Gran Premi formalmente organizzati dalla FIA alla guida di un team di tre vetture. Nel suo primo anno di guida ha vinto le gare britanniche, svizzere e italiane, conquistando anche il Campionato del Mondo assoluto.

Nino Farina era molto rispettato, noto per la sua guida senza paura e la passione per lo sport. I dettagli che contraddistinguono ogni Edizione Nino Farina sono molto particolari, con la targa della portiera del passeggero in alluminio su misura, anodizzata in nero con uno dei cinque design unici, garantendo a ogni cliente un veicolo unico. Ogni modello celebrerà un traguardo diverso della vita di Nino Farina.

Il design degli esterni

Il design di Battista bilancia perfettamente l’innovazione tecnologica e l’eleganza del passato di Pininfarina, nell’Edizione Nino Farina è stato esaltato.

L’esterno è rifinito in Rosso Nino su misura, una tonalità intensa e ricca che rende omaggio ai veicoli che il pilota guidò durante la sua carriera agonistica. L’intricata carrozzeria e la vernice Rosso Nino sono completate da una speciale livrea sulla parte inferiore della carrozzeria, rifinita in Bianco Sestriere e Iconica Blu.

I dettagli Bianco Sestriere e Iconica Blu si estendono sugli specchietti e sul lato inferiore dell’ala posteriore – con grafica su misura che include una corona d’alloro – mentre il numero “01” in Bianco Sestriere è presente sul pannello posteriore dietro la porta in una grande grafica.

Il Furiosa Pack completa la dotazione e comprende uno splitter anteriore in fibra di carbonio rivisto, lame laterali e diffusore posteriore, rifinito con un gessato Bianco Sestriere, mentre il Carbon Accent Pack è rifinito in Black Exposed Signature Carbon.

I dettagli scuri si estendono al tetto Goccia, mentre l’Exterior Jewellery Pack è rifinito in alluminio spazzolato, anodizzato in nero. Ciò completa le pinze dei freni nere e gli anelli di bloccaggio centrale, rifiniti in alluminio spazzolato anodizzato in nero. I nuovi cerchi in lega Glorioso in alluminio forgiato a 10 razze sono caratterizzati da una distintiva finitura Satin Gold.

Ci sono piccoli e sottili dettagli esterni che fanno riferimento a Nino Farina: un’incisione su misura “Nino Farina” sul gruppo ottico rifinita in alluminio spazzolato anodizzato nero e l’ala laterale in carbonio lato guida impreziosita da una firma grafica del pilota.

Gli interni

Il tema dell’abitacolo della Battista Edizione Nino Farina è bicolore su misura, con rivestimento del sedile del conducente in pelle nera di lusso sostenibile e sedile del passeggero in Alcantara beige e nera a contrasto.

I sedili Pilota presentano un design unico tra guidatore e passeggero, entrambi con un motivo trapuntato su misura e “Nino Farina” sullo schienale. Il poggiatesta del guidatore presenta una corona d’alloro ricamata e la grafica “01” in oro, mentre il logo Pininfarina è rifinito in rosso sul sedile del passeggero beige. Gli schienali di entrambi i sedili sono verniciati in Rosso Nino.

La tappezzeria segue il tema esterno, accentuata dalle cinture di sicurezza Iconica Blu, con una cucitura a contrasto bicolore su misura in beige e rosso sul tunnel centrale, sul cruscotto e sui sedili. Il volante è rifinito in Alcantara nera con carbonio a vista. La piastra del volante, rifinita in alluminio, spazzolato anodizzato nero porta la firma di Nino Farina. Come l’esterno, i dettagli scuri si estendono all’interno con l’Interior Jewellery Pack in alluminio spazzolato, anodizzato in nero.

Troviamo poi dettagli quali la targa del telaio anodizzata nera con dedica “Nino Farina” su misura, e infine anche la targa della portiera del passeggero unica per ogni veicolo.

Le prestazioni della nuova hypercar Pininfarina Battista

La nuova Edizione limitata Nino Farina, come la Battista e la Battista Anniversario, è alimentata da un propulsore di ultimissima generazione, in grado di offrire prestazioni da record. La prima hyper GT puramente elettrica al mondo si serve di una batteria agli ioni di litio ad alta capacità da 120 kWh che risiede all’interno di un robusto ma leggero alloggiamento in fibra di carbonio.

L’auto è dotata inoltre di quattro motori elettrici indipendenti ad alte prestazioni, uno per ogni ruota, che si combinano con il Full Torque Vectoring, il controllo elettronico della stabilità e un differenziale software che dà ai conducenti la possibilità di personalizzare l’erogazione di potenza e le risposte di guida come mai prima d’ora, mentre la sua batteria a forma di T raffreddata a liquido pack è montata centralmente dietro i sedili per garantire un baricentro basso.

L’esclusiva tecnologia di controllo del lancio della Battista contribuisce a donare all’auto delle prestazioni da urlo, a partire dall’accelerazione da record delle auto di Formula 1, con 0-60 mph raggiunti in 1,79 secondi, 0-100 km/h completati in 1,86 secondi, 0-120 mph eseguiti in 4,49 secondi e 0-200 km/h percorsi in solo 4,75 secondi.

Sulle prestazioni possiamo dire che la Battista Nino Farina sprigiona 1.900 CV (1.400 kW) di potenza e 2.340 Nm di coppia, viaggia fino a 350 km/h (217 mph) di velocità massima e vanta fino a 476 km di autonomia (296 miglia, WLTP combinato). Il prezzo non è ancora stato comunicato, ma considerando che la battista costa 2 milioni di euro, sarà probabilmente superiore a questa cifra già da capogiro.