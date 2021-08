L’hypercar ibrida Czinger 21C segna un nuovo record

Nuovo record per la Czinger 21C : l'hypercar ibrida con una potenza di 1250 Cv grazie al suo motore V8 e alle due unità elettriche ha polverizzato il primato sullo storico circuito di Laguna Seca , facendo fermare il cronometro sul tempo di 1 minuti, 27 secondi e 62 centesimi, più di 2 secondi in meno del precedente record detenuto da una McLaren Senna .

Hai già un profilo? Registrati a Virgilio Motori per continuare a leggere questo contenuto Accedi

Registrati a Virgilio Motori per continuare a leggere questo contenuto

La Czinger 21C venne presentata nel mese di febbraio 2020: il piano prevedeva la hypercar ibrida una delle vetture protagoniste al Salone di Ginevra, poi annullato a causa della pandemia di Covid-19. A distanza di tempo, dopo mesi e mesi di collaudi su strada e modifiche per trasformarla da un'avveniristica concept car da Auto Show a un bolide dalle super prestazioni, la Czinger torna a far parlare di sé per il primato raggiunto a Laguna Seca.

Sulla celebre pista statunitense, a poche miglia di distanza da Pebble Beach e Monterey, è stata riscritta la storia: la Czinger 21C ha completato un giro in appena 1 minuto, 27 secondi e 62 centesimi, polverizzando il precedente record a Laguna Seca stabilito nell'estate del 2020 dalla McLaren Senna. Il miglior tempo sul circuito è stato abbassato di quasi due secondi.

Ad annunciare il record della pista è stato Kevin Czinger, fondatore e Ceo dell'azienda attraverso un video postato su YoutTube dopo che la 21C era stata mostrata alla Monterey Car Week dove Pagani ha celebrato i 10 anni di Huayra. I record non finiscono qui: con il tempo stabilito a Laguna Seca, la Czinger ibrida guidata dal pilota Joel Miller ha battuto di 3 secondi anche il primato che apparteneva a una vettura elettrica.

L'hypercar di Kevin Czinger è stata progettata con l'aiuto di diversi specialisti del motorsport americano: per costruirla si sono avvalsi dell'intelligenza artificiale e delle più innovative tecnologie di produzione, tra cui spicca lo stampaggio 3D, una soluzione che in un futuro non troppo lontano potrebbe influenzare anche i modelli da competizione dei prossimi anni.

Il motore V8 della Czinger 21C è stato progettato per utilizzare una vasta gamma di combustibili, come il metanolo ottenuto dalla cattura del carbonio e altri combustibili sintetici e-Fuel che se prodotti con energie rinnovabili consentono alla vettura di essere classificata come un veicolo a zero emissioni.

Di Czinger 21C esistono appena 80 esemplari al prezzo di 1,7 milioni di dollari ciascuno: una cifra importante per una hypercar ibrida in grado di raggiungere una velocità massima di 450 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 1,9 secondi.