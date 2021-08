L’hypercar elettrica Porsche Taycan ancora più estrema e aggressiva

editato in: da

Porsche Taycan, ora disponibile anche in versione Cross

Il preparatore tedesco TechArt ha deciso di creare un pacchetto estremo appositamente pensato per la meravigliosa hypercar a zero emissioni Porsche Taycan, in grado di rendere l’auto unica, anche grazie a un configuratore 3D che sarà lanciato a breve.

Uno styling pack in carbonio per la versione Sports Sedan. Le nuove opzioni di design in fibra di carbonio pensate e realizzate appositamente per Taycan le donano più carattere e individualità, e possono essere ordinate sin da ora dai clienti più esigenti.

Lo speciale kit aerodinamico consente di personalizzare ulteriormente questo modello, donandogli un look ancora più aggressivo. Per quanto riguarda il motore invece non è stato fatto, al momento, nessun intervento. Possiamo dire che Taycan è una vettura già in grado di offrire prestazioni da urlo. Basta pensare al modello top di gamma Turbo S, con un powertrain da 560 kW, vanta una velocità massima di 260 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi.

Il pacchetto TechArt affina le linee della Taycan Sports Sedan con uno splendido spoiler anteriore in carbonio che sostituisce la parte originale. Lo splitter anteriore e la parte centrale del grembiule anteriore possono essere selezionati in un’ampia varietà di colori, sia in finitura lucida che opaca. Lo stile dinamico della sezione anteriore è completato da alette per direzionare al meglio i flussi d’aria, tutto rigorosamente in fibra di carbonio.

Le minigonne laterali sono più vistose, modellano la silhouette e distinguono chiaramente la Taycan TechArt da quella che conosciamo come modello originale. I triangoli dei finestrini e le calotte degli specchietti laterali sono in carbonio, mostrano una meticolosa lavorazione artigianale in ogni dettaglio.

Il potente design posteriore colpisce per il nuovo diffusore in fibra di carbonio e il paraurti verniciato nel colore a scelta o nero lucido. Uno spoiler sportivo in carbonio migliora ulteriormente la parte posteriore della Taycan. Sulla coda dell’auto vediamo la scritta TechArt realizzata con lettere in vetro di alta qualità e tridimensionali.

Tutte le parti in fibra di carbonio sono disponibili in colore personalizzato, in fibra di carbonio lucida o opaca. Ogni componente dell’aerokit per i modelli Taycan Sports Sedan è prodotto secondo gli elevati requisiti di qualità TechArt e garantisce una facile installazione. Prossimamente sarà possibile fare la configurazione online di Taycan grazie al nuovo configuratore TechArt 3D, che darà la possibilità ai fan e ai proprietari della meravigliosa Porsche elettrica di personalizzare il proprio modello in tempo reale.