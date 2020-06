L’hypercar elettrica da 1300 cv che sarà costruita in Italia

editato in: da

La nuova hypercar elettrica Elektron One vanta prestazioni e numeri da record, il suo powertrain infatti è composto da quattro motori elettrici ed è in grado di sprigionare l’eccezionale potenza di 1.000 kW, che corrispondono a circa 1.360 cavalli.

Al momento non abbiamo una versione ufficiale di quest’auto unica e dalle prestazioni da urlo, possiamo solo vedere le immagini e i rendering, anche se pare che la supercar elettrica ultra potente possa diventare realtà e che il modello sarà realizzato davvero. Durante il prossimo Salone di Ginevra, che sarà organizzato per il mese di marzo 2021 (speriamo non ci siano ancora problemi perché non vediamo l’ora della manifestazione, l’edizione di quest’anno infatti è stata annullata a causa dell’emergenza Coronavirus), verrà presentata molto probabilmente la Elektron One.

Ancora nessuna informazione ufficiale, le ipotesi parlano di un prezzo che potrebbe aggirarsi attorno ai 330-350.000 euro, niente male, sicuramente non un’auto per tutti. Un listino altissimo, è vero, ma che non poteva essere altrimenti, viste le caratteristiche esclusive e gli elementi unici dell’hypercar elettrica da più di 1.300 cavalli.

Elektron Innovativ è l’azienda tedesca che sta dietro alla realizzazione di questa supercar, Armagan Arabul è il fondatore, un ingegnere di origine turca. Il progetto è quindi europeo, e ci sarà grande spazio anche per l’Italia nella realizzazione dell’auto. Al momento infatti la Casa vorrebbe costruire il modello proprio nel nostro Paese, e in un luogo prestigioso.

Quale se non la Motor Valley, dove si trovano anche le sedi di Pagani, Lamborghini e Ferrari, tra i brand italiani più influenti al mondo? Elektron Innovativ vorrebbe anche riuscire ad entrare nelle competizioni della Formula E con un suo team personale, e sta lavorando a questo obiettivo. La Casa metterebbe in pista tutte le competenze apprese sviluppando la nuova hypercar elettrica super potente.

Secondo i piani, se l’auto dovesse essere prodotta, si parlerà di circa 140 unità all’anno e di una variante standard per il futuro, oltre ad una pensata per la pista ed un’altra con prestazioni ancora più elevate. Nel corso dei prossimi mesi sicuramente ne sapremo di più, non ci resta che attendere i nuovi sviluppi e le idee del brand.