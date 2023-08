Huracán one-off: i colori della livrea valgono 120mila euro

Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

Fonte: Ufficio Stampa Lamborghini Lamborghini presenta Huracan Sterrato Opera Unica: un esemplare one-off ispirato al blu della Sardegna

Un’edizione speciale ispirata al blu del mare cristallino della Sardegna: Lamborghini ha svelato la “Huracán Sterrato Opera Unica”, un gioiello automobilistico realizzato per celebrare il 60esimo anniversario del marchio italiano.

L’esemplare unico, presentato nel corso di un evento speciale a Porto Cervo, è caratterizzato da un’esclusiva verniciatura a effetto cristallo realizzata con un sofisticato processo di pittura a mano a tre colori: un capolavoro artigianale di blu nel blu, ispirato ai colori del mare e del cielo di Sardegna.

Huracán Sterrato one-off: la livrea speciale

L’Huracán Sterrato Opera Unica trasuda il carattere inimitabile della prima supercar sportiva progettata per osare anche quando finisce l’asfalto, mentre fa bella mostra della sua livrea unica a tre colori.

Gli esterni, dipinti a mano, vogliono essere un omaggio ai vibranti colori di Sardegna: le tinte Blu Amnis, Blu Grifo e Blu Fedra creano l’effetto cristallino di un liquido ghiacciato, generando un’esperienza visiva unica e spettacolare. L’Opera Unica ha l’aspetto e il carattere di un’opera grandiosa: il processo di colorazione artigianale della Huracán Sterrato ha impiegato vernici dal valore di 120mila euro e oltre 370 ore di lavoro.

“Lamborghini è sempre stata legata alla bellezza e ai colori di Sardegna”, ha affermato Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini, a margine dell’esclusivo evento di presentazione dell’Opera Unica, che è stata mostrata agli sguardi estasiati dei 120 invitati posizionata su una piattaforma galleggiante in riva al mare che ne ha ispirato le sembianze.

“Questa è l’occasione perfetta per sperimentare con nuovi processi di verniciatura”, ha detto Winkelmann, “esplorare le possibilità delle soluzioni Ad Personam, e infine presentare questa Sterrato speciale ai nostri ospiti e clienti nello scenario che ne ha ispirato l’effetto blu cristallino”.

Fonte: Ufficio Stampa Lamborghini

Il prestigio e la maestria Lamborghini nell’Opera Unica

“L’Huracán Sterrato è nata per sfidare le convenzioni, offrendo un’auto supersportiva che va oltre i confini attesi”, ha spiegato il CEO di Lamborghini, “l’esemplare one-off Opera Unica porta questo concetto a un altro livello, e in piena tradizione Lamborghini riesce ad attirare l’attenzione mentre pone le domande tipiche delle forme d’arte”.

Anche gli interni dell’Huracán Sterrato Opera Unica sono esclusivi: i sedili sportivi, i pannelli porta e la console centrale sono rivestiti in pregiata pelle Blu Delphinus, e la console è in Alcantara dello stesso colore, mentre i dettagli complementari in pelle Celeste Phoebe – tinta usata anche per il logo Lamborghini ricamato – richiamano il blu dell’esclusiva carrozzeria.

All’interno dell’abitacolo, che presenta diversi elementi in fibra di carbonio a vista, una placca speciale certifica l’esclusività dell’Opera Unica: oltre alla placca numerata che accompagna tutti i 1499 esemplari di Lamborghini Huracán Sterrato, l’esemplare unico mostra una targa “Opera Unica Porto Cervo 2023” decorata con la stessa finitura cristallina degli esterni. Il bodykit dell’Opera Unica è verniciato in nero opaco, dal tetto alla muscolare protezione del passaruota, che esalta i cerchi neri Morus da 19’’.

La presentazione di questo esemplare unico, che celebra i 60 anni di Lamborghini, è avvenuta nel corso di una cena esclusiva presso l’hotel Cala di Volpe a Porto Cervo. Simbolo perfetto della passione e dell’arte automobilistica di Lamborghini, l’Huracán Sterrato Opera Unica è un connubio di prestigio e maestria tecnica, e sarà esposta al Lamborghini Lounge di Porto Cervo fino al 10 settembre.