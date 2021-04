Hummer esagera e svela la versione SUV della sua auto elettrica

editato in: da

Dopo il pick up già presentato, Hummer finalmente svela anche la versione SUV della sua prima auto elettrica, quella che fino a questo momento avevamo visto solo in alcune immagini e video promozionali. General Motors ha ufficializzato il veicolo, mostrando le prime foto.

Sono stati resi noti dalla Casa anche i prezzi, il periodo di lancio del nuovo SUV Hummer elettrico e le sue caratteristiche tecniche. Né per quanto riguarda il design nè per le specifiche possiamo dire di essere sorpresi, l’Hummer EV SUV è molto simile al pick up, solo chiaramente con il letto posteriore coperto e chiuso.

Anche le caratteristiche tecniche sono simili alla versione aperta, come i prezzi di listino. Pare infatti che il SUV base partirà da 105.000 dollari e invece quello con l’Extreme Offroad Pack da 110.000 dollari. Per vederlo in strada però dovremo aspettare ancora un po’, a quanto pare la Casa ha infatti assicurato che non arriverà prima del 2023; in seguito Hummer lancerà anche le versioni EV3X e EV2X, a 99.000 e 89.000 dollari. L’autonomia dei SUV elettrici? 482 chilometri.

L’ultima ad entrare in produzione sarà la versione più economica EV2, che verrà proposta a circa 80.000 dollari e con una minore autonomia, di 400 km; si potrà comunque decidere di optare per la batteria più capiente, per raggiugere i 480 chilometri.

Il rivoluzionario pick up Hummer EV è stato progettato per conquistare tutti i terreni e ora incontra suo ‘fratello’, il SUV Hummer EV, che combina le caratteristiche vincenti del pick up con i vantaggi di un SUV. Come tutti i veicoli Hummer EV, la cabina è stata progettata per una combinazione unica di innovazione e praticità. Quindi, non importa quanto siano aspri i grandi spazi aperti, all’interno dell’auto è possibile godersi ogni singolo momento.

Tutti gli elementi caratteristici del pick up Hummer EV e del primo SUV Hummer EV sono stati progettati per superare i duri ostacoli che si trovano al di fuori dell’asfalto. Gli elementi di design sono fusi insieme a spunti caratteristici quali l’illuminazione frontale distintiva, un profilo del tetto unico, un parabrezza verticale e luci posteriori mai viste prima. Il tetto Infinity leader del settore e i pannelli trasparenti Sky creano un’esperienza coinvolgente all’aria aperta. Nel 2023 il SUV Hummer EV entrerà nel mercato auto.