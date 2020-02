Hummer, il primo modello elettrico ha 1000 cavalli

editato in: da

Ecco come sarà il nuovo Hummer: un mostro su strada

La gloria del marchio Hummer ha origine tantissimi anni fa, un innovativo e rivoluzionario fuoristrada, il cui nome significa High Utility Maximum Mobility Easy Rider, vettura mastodontica 4×4 estremamente flessibile e di derivazione militare.

Dal 1992 al 2006 il veicolo venne realizzato e venduto nella versione civile e poi uscì di produzione a causa delle emissioni troppo elevate, si trattava del primo modella della gamma Hummer che poi ebbe un grandioso successo. Il nome venne acquisito da General Motors nel 1999, che diede l’appellativo di Hummer H1.

L’H1 è il primo veicolo, da cui nacquero poi anche l’H2 e l’H3, oggi è pronto a tornare alla ribalta con un nuovo modello, il primo completamente elettrico con la motorizzazione spettacolare e potente, in grado di erogare ben 1000 cavalli e di offrire uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3 secondi, sviluppato da Kreisel, società austriaca. Il nuovo Hummer EV verrà prodotto nella fabbrica di Hamtramck di General Motors.

Lo stabilimento (nello stato del Michigan) è stato rinnovato completamente e mantenuto in attività appositamente per iniziare e continuare la produzione della prima Hummer elettrica. Si tratta di una vera e propria resurrezione, Hummer rinasce come una fenice e vuole ridare vita a quei vecchi modelli che hanno fatto la storia e che hanno avuto un grandioso successo sul mercato automotive.

Gli H2 e gli H3 sono altri veicoli che hanno fatto parte della storia di Hummer, oggi li vediamo ancora circolare per le nostre strade. Tutti e tre i modelli, compreso l’H1, hanno sempre montato un motore poderoso di chiara derivazione americana, V8 alimentato a gasolio, oltre ad alcune versioni a benzina più prestanti, e con cambio automatico, in grado di erogare fino a 300 cavalli di potenza (che visto il peso dell’H1 non erano nemmeno tanti, anzi).

Si tratta di veicoli che sono nati per fare la differenza, delle auto uniche riconoscibili da mille miglia, mezzi destinati a durare a lungo e con una mobilità estrema, con un’altezza da terra di 40 cm e un’immensa profondità rispetto ai comuni fuoristrada. Adesso siamo in attesa del primo Hummer elettrico e vediamo quale sarà il destino di questo grandioso veicolo off road, per la prima volta prodotto con una motorizzazione elettrica a zero emissioni.