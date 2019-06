L’Hummer potrebbe tornare con un nuovo suv elettrico

editato in: da

Per ora sembrano essere solo ipotesi o rumors, anche perché Bloomberg definisce una Hummer elettrica come un Whiskey analcolico.

Effettivamente non ha tutti i torti, sembra quasi assurdo pensare a una vettura di tale portata spinta da una motorizzazione elettrica, ma ormai da qualche tempo si parla della possibilità che la General Motors Co. possa realizzare un’auto elettrica in grado di rilanciare il noto marchio Hummer. Per ora si tratta solo di un’idea che General Motors sta considerando mentre progetta i nuovi veicoli che potranno essere inclusi in una flotta di suv e di camion elettrificati, o almeno questo è quanto affermano persone sono molto vicine a questa questione.

Potrebbe essere una strategia per utilizzare il marchio Hummer sempre per attirare l’attenzione sulla crescente domanda di suv robusti con capacità fuoristrada, ma questa volta evitando di mostrarsi con quell’immagine di auto a benzina mostruosa che tanto ha fatto parlare anche in maniera negativa per gli altissimi consumi di carburante che ovviamente noi tutti conosciamo.

Ancora nulla è confermato da General Motors eppure i rumors parlano di questa possibilità di creare un Hummer elettrico come il modo per ripulire l’immagine del brand grazie ad una nuova grande offensiva elettrica promossa da Mary Barra. I nuovi veicoli a batteria potrebbero essere i portabandiera per rinnovare e attualizzare l’immagine del marchio. Sono tante infatti oggi le Case automobilistiche che si stanno affrettando a produrre modelli elettrici commercialmente validi.

Il presidente della General Motors, Mark Reuss, durante la sua intervista non è sembrato molto convinto, queste sono state infatti le sue parole: “Adoro Hummer e per quanto riguarda questa tipologia di futuro a zero emissioni possono dire che non ne sono sicuro. Stiamo valutando tutto”.

Ecco perché potrebbe anche non essere mai costruito un Hummer elettrico. Internamente, come hanno affermato delle persone che hanno familiarità con la questione, l’azienda considera l’idea e pensa a quali modelli GM costruirà con il suo pacco batteria per autocarri. Senza elettrificazione è vero anche che General Motors avrebbe difficoltà a vendere un Hummer tradizionale in un’epoca in cui le regole sulle emissioni sono diventate molto più severe rispetto al periodo di massimo splendore del marchio. Staremo quindi a vedere cosa succederà e se mai vedremo un Hummer elettrico.