Honda ZR-V: la Casa svela il nuovo SUV della gamma

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Honda Honda amplia la gamma con la nuova ZR-V

Honda svela al pubblico il suo nuovo SUV, che amplia la gamma dei veicoli di successo del brand. Durante l’evento media europeo organizzato il Germania, la Casa ha presentato ZR-V, che sarà disponibile a partire dal prossimo autunno.

Un nuovo C-SUV che entra in gamma, mostrando il mix perfetto tra praticità, esperienza di guida di alto livello ed eleganza.

Destinato ai clienti giovani

Il nuovo SUV Honda ZR-V entra in gamma a metà tra HR-V e CR-V, pensato per i clienti più giovani e attenti all’immagine, alla ricerca di una vettura elegante, ma anche potente e divertente da guidare, in grado di integrarsi perfettamente nel loro stile di vita.

Il design esterno è elegante e slanciato, il cuore pulsante del SUV monta la tecnologia Full Hybrid di Honda, che condivide il DNA con la pluripremiata Civic e:HEV. Come sappiamo, la Civic è molto apprezzata per le sue caratteristiche dinamiche ed è stata in grado di dimostrare che i veicoli Full Hybrid possono essere coinvolgenti e divertenti da guidare. Una logica che la nuova Honda ZR-V estende questa logica al segmento dei C-SUV.

Il motore

Nel propulsore e:HEV messo realizzato per la nuova Honda ZR-V, il motore benzina quattro cilindri da 2.0 litri, iniezione diretta e ciclo Atkinson, opera insieme a due motori elettrici, per offrire un’accelerazione vigorosa e reattiva.

Il telaio rigido e leggero si ispira a Civic e al SUV CR-V molto apprezzato, ed è progettato per offrire le caratteristiche di guida e i livelli di agilità elevati che in genere vengono associati alle berline sportive. Lo sterzo è fluido e leggero, grazie a una logica di controllo raffinata e a componenti a basso attrito, mentre la sospensione posteriore multi-link, unita a boccole ottimizzate, garantisce una guida confortevole e al tempo stesso coinvolgente per aumentare la fiducia e la sensazione di comfort.

Il design del nuovo SUV Honda

Honda ZR-V mostra assetto deciso, frontale grintoso e linea filante, con una presenza su strada forte, a compimento delle sue prestazioni dinamiche. I gruppi ottici sottili e l’elegante calandra color nero lucido creano un’estetica raffinata, che si estende lungo i fianchi fino a raggiungere il grintoso design posteriore, dove sono presenti delle ricercate luci orizzontali.

Gli ingegneri, nella realizzazione del nuovo SUV, si sono concentrati parecchio sulla funzionalità del design, e hanno ottimizzato ogni componente, per poterne migliorare la visibilità e le prestazioni aerodinamiche.

Fonte: Ufficio Stampa Honda

L’allestimento compatto di ZR-V offre livelli di spazio, praticità e comfort di altissimo livello, oltre a una funzionalità ottimale e un abitacolo versatile, che mette al primo posto la fruibilità e la possibilità di portare con sé i propri oggetti.

All’interno l’auto offre ai passeggeri un’ampia dotazione di ripiani e tasche, con un bagagliaio che presenta una ripartizione del carico, una tendina retraibile e un vano sottopianale, che portano la versatile capacità di carico di ZR-V a 1.291 litri.

L’evoluzione della gamma europea

Gli interni del SUV, ai vertici della categoria, offrono un’elevata qualità e straordinari livelli di comfort e praticità. I materiali sono morbidi al tatto, di alta qualità e con finiture accurate, e si uniscono a luci eleganti, che creano un ambiente di livello superiore. L’ampio schermo touch da 9″ al centro del pannello superiore della plancia si estende in larghezza per migliorare il senso di spazio laterale.

Fonte: Ufficio Stampa Honda

Yutaka Kato, Large Project Leader, ha commentato: “Il nuovo Honda ZR-V è progettato per stare al passo con la vita impegnata e attiva dei nostri giorni, ed è un’accattivante aggiunta alla nostra gamma SUV. Unendo praticità, livelli di comfort eccezionali e un design attraente dalle dinamiche sportive al nostro eccezionale propulsore ibrido e:HEV, ZR-V è l’evoluzione perfetta per la nostra gamma europea”.