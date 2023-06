Honda presenta la nuova gamma di SUV

Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

Fonte: Ufficio Stampa Honda Il nuovo ZR-V è uno dei tre SUV presentati da Honda nel corso di un grande evento lo scorso 24 maggio

Dopo mesi di attesa, Honda ha finalmente svelato sembianze e caratteristiche dei nuovi SUV che puntano ad ampliare l’offerta elettrificata della Casa giapponese in Italia e in Europa. La presentazione è avvenuta nel corso di un grande evento che si è svolto il 24 maggio nella location milanese Justme all’interno del Parco Sempione e che è stato un’occasione per conoscere più da vicino il futuro prossimo di Honda, proiettata verso il raggiungimento delle zero emissioni entro il 2050.

La Casa di Tokyo ha così introdotto il pubblico l’attesa sesta generazione del CR-V, completamente rinnovato anche nel design, e due veicoli completamente nuovi che vanno ad arricchire la gamma di Sport Utility Vehicle Honda, il SUV Full Hybrid ZR-V e il il nuovo Honda e:Ny1, il primo SUV 100% elettrico della Casa.

Honda CR-V: arriva la sesta generazione

Il SUV più grande di Honda giunge alla sesta generazione: quello presentato al Justme di Milano nel corso dell’evento Pure Power Honda è un CR-V completamente rinnovato nel design, più grande e massiccio rispetto alla versione precedente (guadagna 7 centimetri in lunghezza e 4 di passo). Gli interni, lussuosi e dominati da una tecnologia particolarmente intuitiva, mostrano una plancia dal design rinnovato e sono dotati di feature come sedili riscaldabili e illuminazione ambientale.

Per la prima volta, l’Honda CR-V è disponibile in due versioni: CR-V e:HEV Full Hybrid e la nuova CR-V e:PHEV Plug-in Hybrid con possibilità di ricarica domestica, che permette di percorrere ino a 82 km in modalità 100% elettrica. Il nuovo CR-V è inoltre dotato del nuovo Honda SENSING 360°, un sistema di sicurezza con sensori e telecamere aggiuntivi che forniscono protezione e visibilità a 360°.

Fonte: Ufficio Stampa Honda

Nuovo ZR-V, il SUV Full Hybrid sportivo

ZR-V è il SUV Full Hybrid sportivo dedicato ai clienti giovani: il suo design da SUV premium, con linee eleganti e una decisa presenza su strada, lo rende particolarmente attrattivo senza rinunciare a sicurezza e prestazioni.

Il nuovo C-SUV della Casa di Tokyo monta lo stesso powertrain ibrido della Civic e:HEV, una garanzia per quanto riguarda il divertimento alla guida. Spazioso e versatile, Honda ZR-V dispone di un bagagliaio da 1.322 litri ed è dotato del più recente sistema di infotainment Honda Connect per Apple CarPlay e Android Auto. Cerchi in lega sportivi da 18’’ e sofisticate luci a LED completano il quadro di un C-SUV di carattere, che unisce stile e piacere di guida in una presenza su strada audace e decisa.

Fonte: Ufficio Stampa Honda

Honda e:Ny1, il primo SUV 100% elettrico della Casa

Tra le novità introdotte nella suggestiva cornice del locale Milanese realizzato dal famoso architetto Italo Rota, c’è anche il primo SUV 100% elettrico di Honda – che arriva a pochi mesi di distanza dal lancio dei Honda e, in assoluto il primo veicolo Full Electric della Casa, e di EM1 e:, il primo scooter elettrico di Honda per il mercato europeo.

Il nuovo e.Ny1 è equipaggiato con un potente motore elettrico che eroga 150 CV e raggiunge fino a 412 km di autonomia con una singola carica. Efficienza e prestazioni vanno di pari passo: il primo SUV elettrico di Honda si ricarica fino all’80% in soli 45 minuti e offre prestazioni che la Casa non esita a definire esaltanti.

Il design filante ed essenziale da coupé, con maniglie nascoste e porta di ricarica a scomparsa, rende il nuovo e:Ny1 smart e sofisticato, mentre le dotazioni tecnologiche di ultimissima generazione ne fanno un veicolo pratico e sicuro per tutta la famiglia.

CR-V, ZR-V ed e:NY1 non sono ancora inclusi nel listino Honda: i prezzi, le specifiche e le date di lancio dei nuovi SUV, assicura la Casa di Tokyo, saranno comunicati a breve.