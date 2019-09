Honda-e debutta ufficialmente al Salone di Francoforte

editato in: da

Honda-e: la nuova citycar elettrica

Ormai da tempo parliamo dell’elettrica Honda-e, abbiamo visto il prototipo e oggi finalmente ecco le immagini ufficiali.

Una vettura che rappresenta il progresso di Honda nel settore elettrico e nella vendita di auto 100% a zero emissioni. La Casa si impegna infatti a rendere la produzione di auto completamente elettrica entro il 2025, un obiettivo molto ambizioso. Intanto vedremo Honda-e al Salone di Francoforte tra pochi giorni, insieme alla gamma di vetture sportive e elettrificate di Honda.

L’auto è stata sviluppata come un mezzo molto semplice nel design e anche nell’usabilità, un’elettrica con tecnologie connesse all’avanguardia e integrate perfettamente, che sarà in grado di soddisfare le esigenze degli stili di vita urbani moderni e con ottime dinamiche di guida. Dando uno sguardo all’estetica, le linee sono pulite e semplici, gli specchietti retrovisori convenzionali sono stati sostituiti con telecamere compatte che forniscono immagini in diretta sullo schermo all’interno. Una tecnologia utile che offre vantaggi sia per la sicurezza, che per l’aerodinamica che per la raffinatezza e lo stile.

Per quanto riguarda invece gli interni, vediamo un cruscotto digitale a tutta larghezza di nuova generazione a cinque schermi e un sistema di Infotainment collegato. L’abitacolo è moderno e rilassante, la Casa ha impiegato materiali sottili e contemporanei.

Honda-e monta un motore elettrico ad alta potenza disponibile in due versioni: una da 100 kW, l’altra da 113 kW, e una coppia impressionante di 315 Nm. La batteria da 35.5 kWh è una delle più compatte della categoria, con un’autonomia fino a 220 km da una singola ricarica. L’auto offre un’eccezionale scatto da 0 a 100 km/h in circa 8 secondi.

Honda Personal Assistant permette di attivare servizi e applicazioni connesse anche tramite i comandi vocali e non solo con l’interfaccia touchscreen. L’esclusivo Assistente personale Honda si attiva dicendo “OK Honda”, seguito dalla domanda o dall’istruzione. Tramite l’applicazione per smartphone My Honda +, tutti i proprietari dell’auto, lontani dal proprio veicolo, potranno rimanervi comunque connessi da remoto.

Il servizio mobile è stato aggiornato e oggi è più funzionale e consente di ricevere un rapporto dettagliato sulle condizioni dell’auto, il monitoraggio della posizione, della sicurezza e il controllo remoto del clima. Inoltre Honda-e permette anche di monitorare la portata e la carica della batteria. L’auto è provvista anche di una chiave digitale, che permette di bloccare e sbloccare l’auto usando solo l’app sul telefono. I clienti interessati possono prenotare l’auto sui siti web nazionali Honda.