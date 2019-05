Honda CR-V 1.6 i-DTEC, il Suv che consuma poco

editato in: da

Honda CR-V 1.6 i-DTEC: le foto

Per rilanciare la Honda CR-V in Europa, arrivata da pochi mesi alla quarta generazione, è pronto il nuovo diesel 1,6 litri che già era stato introdotto sulla Civic e che abbasserà molto i costi di gestione di questo suv compatto. Negli anni ’90 l’unica rivale nel segmento dei suv compatti era la Toyota RAV4, ma oggi che questo segmento è sempre più affollato dalla concorrenza è necessario fare la differenza.

La Honda CR-V 1.6 i-DTEC ha debuttato ufficialmente al Salone di Francoforte e se dal punto di vista estetico è rimasta la stessa, rispetto alla versione con il 2.2 litri il peso è diminuito di 116 kg . Per renderla ancora più diniamica sono cambiati gli ammortizzatori anteriori e le spospensioni posteriori multilink hanno supporti più rigidi del 13%.

INTERNI

All’interno della la Honda CR-V di spazio ce ne è in abbondanza, accessibile in modo semplice grazie al grande angolo di apertura delle portiere e al bordo basso tra pavimento e longheroni. La nuova piattaforma ha permesso di avanzare i montanti anteriori e di avere più spazio utile mantendo invariata la lunghezza di 4,57 metri.

Per quel che riguarda materiali e tecnologia non ci sono stati grandi passi in avanti,soprattutto rispetto alle altre concorrenti, anzi al posto della strumentazione retroilluminata adesso ce ne è una analogica, ma gli schermi al centro della plancia ora sono due. Il benzina 2 litri da 155 cv e il diesel 2,2 litri da 150 cv erano le uniche motorizzazioni disponibili fin ad ora per la CR-V.

MOTORIZZAZIONI

Questo nuovo 4 cilindri da 1,6 litri invece, è tutto in alluminio e appartiene alla famiglia Earth Dreams Technology, ha distribuzione bialbero 16 valvole azionata da catena, turbo a geometria variabile elettrica che soffia a 1,5 bar, iniezione common rail a 1.800 bar e, come l’unità più grande, ha l’albero motore sfalsato.

La Honda CR-V 1.6 i-DTEC raggiunge i 182 km/h e impiega 11,2 secondi per accellerare da 0 a 100 km/h. Prestazioni non sono trascendentali con i suoi 120 CV a 4.000 giri/min e 300 Nm di coppia a 2.000 giri/min, ma si sa che Honda ha sempre puntato più alla qualità che alla quantità. I consumi si aggirano intorno ai 4,5 litri/100 km e il nuovo motore è realmente silenzioso, fluido ed elastico