Honda Civic, l’ultimo modello con prestazioni eccezionali

Fonte: Ufficio stampa Honda Un mix di prestazioni ed efficienza per la nuova Honda Civic e:HEV, presto sul nostro mercato.

Siamo all’undicesima generazione per la Honda Civic, auto che si presenta ora anche in versione elettrificata e:HEV. Le prestazioni ci son tutte, l’equilibrio fra comfort e piacere di guida è ciò che caratterizza il comportamento su strada. E ne risulta un’auto che non perde il suo caratteristico piglio sportivo, la sua dinamicità, col beneficio di consumi ed efficienza di alto livello.

Parola d’ordine efficienza

“Questa è l’ultima generazione della nostra tecnologia e:HEV, frutto di oltre 20 anni di esperienza nella progettazione, nella costruzione e nel perfezionamento dei sistemi di guida ibridi” ha dichiarato Tomoyuki Yamagami, il Large Project Leader di questa nuova Civic e:HEV. Lei è infatti l’ultimo modello della gamma Honda a essere elettrificato, auto che sarà dotata della versione più avanzata del propulsore e:HEV Full Hybrid. Si tratta di un’unità formata da una batteria agli ioni di litio ad alta densità di potenza, da due motori elettrici compatti e da un motore a benzina da 2.0 litri a ciclo Atkinson, che promette un’efficienza termica del 41%. Ne risultano un valore di emissioni di CO2 di 108 g/km nel ciclo combinato WLTP e consumi di carburante pari a 4,7 l/100 km, nonostante valori di potenza non certo esigui: 135 kW (183,5 cavalli) e 315 Nm di coppia massima, per inciso.

Gioca un ruolo determinante nel garantire gli elevati livelli di efficienza della nuova Honda Civic ibrida anche l’ultima versione della IPU implementata (l’Intelligent Power Unit), più bassa di 23 mm e più leggera di 1 kg rispetto alla precedente, nonostante un numero di celle più elevato, pari a 72. Ma anche la nuova PCU (Power Control Unit) è stata modernizzata: ora offre cicli di ricarica bidirezionale più rapidi e un incremento della potenza del 12% rispetto alla generazione precedente. Per il resto, vale la pena sottolineare anche il passaggio in automatico fra le modalità EV, Hybrid ed Engine drive. Al guidatore non resta che scegliere quale modalità di guida selezionare fra Eco, Normale e Sport, per calibrare la risposta del motore, dello sterzo e visiva del display.

Fonte: Ufficio stampa Honda

Il giusto equilibrio fra piacere di guida e comfort

“Valutando attentamente l’ampio ventaglio di casi d’uso e ambienti operativi, siamo stati in grado di adottare un approccio “olistico”, arrivando a creare un’ibrida divertente, coinvolgente e assolutamente accattivante”. È sempre Mr. Yamagami di Honda a parlare e a sottolineare che, oltre al propulsore e:HEV, la nuova Civic promette prestazioni esaltanti anche in termini di piacere di guida e di stabilità. Per questo motivo è stato sviluppato con attenzione lo stesso telaio, in maniera tale che faccia percepire a chi guida un senso di stretta connessione con l’auto. Rispetto al modello precedente migliora infatti la stabilità in curva, la rigidità della carrozzeria e la dinamicità, pur senza sacrificare il comfort di guida.

Grande attenzione Honda l’ha rivolta infatti alla silenziosità. Sono stati adottati per questo motivo un contralbero di equilibratura secondario e un albero ad alta rigidità pensati per ridurre le vibrazioni che, assieme a una copertura e a un isolamento migliorato del motore, riducono i rumori indesiderati. La chicca? L’applicazione intelligente del sistema ANC (Active Noise Control) che limita ulteriormente i rumori nell’abitacolo e, volendo, dà maggiore spazio ai toni sportiveggianti dell’auto grazie al sistema Active Sound Control. La nuova Honda Civic e:HEV (qui il listino completo) sarà disponibile in autunno.