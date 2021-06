Honda svela la nuova generazione della sua berlina di successo

editato in: da

Honda svela le prime immagini della nuova Civic, la berlina sportiva ai vertici della categoria della Casa giapponese arrivata all’undicesima generazione. Il modello sarà dotato di un propulsore Full Hybrid e:HEV Honda e andrà a completare la gamma dei modelli elettrificati del brand in Europa entro la fine del 2022.

La nuova Civic racchiude in sé oltre 50 anni di esperienza che hanno fatto della berlina giapponese una delle vetture più affidabili e richieste in ogni angolo della terra: non a caso anche nel 2020 la Honda Civic è stata una delle auto più vendute in tutto il mondo.

Le caratteristiche principali e i valori chiave che hanno portato al grande successo del modello della Casa di Tokyo, come il piacere di guida, il comfort e l’appeal restano immutati anche nella nuova generazione appena svelata.

Civic sarà offerta in Europa esclusivamente nella versione Full Hybrid e rappresenterà il modello più recente presente all’interno della gamma del listino Honda a essere dotato dell’avanzato propulsore e:HEV Hybrid Electric Vehicle.

Con questa soluzione, Honda compie un ulteriore passo in avanti nel progetto che prevede la commercializzazione in Europa di soli modelli elettrificati: un obiettivo che la Casa di Tokyo intende raggiungere entro il 2022.

L’apprezzato motore ibrido già in uso su altri modelli Honda come la Jazz, la Jazz Crosstar e la CR-V e in arrivo sul nuovo HR-V, offrirà ai futuri possessori di una Civic quel mix perfetto tra prestazioni divertenti e massima efficacia che ha sempre contraddistinto la berlina.

Sin dalla sua introduzione sul mercato, avvenuta nel 1972, Civic è stata subito apprezzata dai clienti di tutto il mondo: nel corso degli anni è arrivata a vendere oltre 27 milioni di unità in 170 Paesi diversi. Adesso anche la nuova Honda Civic Full Hybrid e:HEV è destinata a proseguire questa scia di successo: la Casa nipponica intende lanciarla sul mercato europeo a partire dall’autunno 2022.

Da sempre all’avanguardia per quanto riguarda la tecnologia, di recente Honda ha svelato il nuovo sistema di guida autonoma montato sulla Honda Legend EX: il sistema consente alla vettura di “controllarsi” da sola attraverso i dati delle mappe tridimensionali in HD che arrivano in tempo reale mediante l’apparecchio satellitare globale di navigazione.