Honda, arriva la nuova Civic

Honda ha svelato la nuova Civic e:HEV, l’undicesima generazione della sua berlina iconica. Questo modello unisce efficienza e prestazioni a migliorati livelli di comfort degli interni, design e praticità. La nuova Civic porta a termine la missione della Casa nipponica di elettrificare tutti i suoi principali modelli europei entro la fine del 2022.

Honda Civic e:HEV, un’auto sportiva ed elegante

La nuova Civic mette in mostra una silhouette sportiva ed elegante, ottenuta con una linea del cofano più bassa di 25 mm rispetto alla generazione precedente e con un parabrezza dalla visuale più ampia, in grado di creare nell’abitacolo un ambiente luminoso e arioso. Le superfici trasmettono una sensazione di raffinatezza e qualità superiore, mentre i profili laterali evidenziano i tratti distintivi della vettura.

La linea più bassa migliora sensibilmente la statura del veicolo. La base del montante anteriore è stata spostata più indietro fino ad allinearsi con il centro delle ruote con un profilo dalle proporzioni più bilanciate e un assetto migliorato sotto tutti i punti di vista. Il punto più alto della linea del tetto presenta una leggera pendenza verso il portellone posteriore che disegna un profilo slanciato ed elegante.

All’interno, lo sviluppo orizzontale della plancia enfatizza l’ampiezza dell’abitacolo che, abbinata a un campo visivo più ampio, dona un forte senso di apertura e ariosità. Gli interni beneficiano, inoltre, di nuovi materiali di alta qualità, tra cui una sensazionale bocchetta dell’aria in metallo con motivo a nido d’ape che si distende per l’intera lunghezza della plancia.

La nuova Civic offre un pacchetto Infotainment intuitivo: il touchscreen centrale è stato ingrandito e portato a 9” ed è stato sollevato per ridurre al minimo il movimento degli occhi. Il sistema è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless per rimanere sempre connessi durante il viaggio.

L’avanzata tecnologia Honda e:HEV (Hybrid Electric Vehicle) è di serie su Civic e vanta una batteria agli ioni di litio da 72 celle, due potenti motori elettrici compatti abbinati a un motore da 2.0 litri di nuova concezione a iniezione diretta. Inoltre il propulsore offre una potenza massima di 135 kW e una coppia di 315 Nm. La più recente versione del motore a combustione interna prevede un’architettura con diversi nuovi elementi che contribuiscono a raggiungere un’efficienza termica del 41%.

I due potenti motori elettrici lavorano assieme per fornire alla nuova Civic la forza motrice necessaria. Il motore termico è controllato da una nuova PCU compatta, ora posizionata sotto il cofano insieme al resto del propulsore. Sotto i sedili posteriori si trova la versione più recente della IPU che, per quanto più piccola e leggera, vanta una densità di energia maggiore. Questo sistema offre una coppia istantanea e una potente accelerazione, senza però rinunciare alla sua straordinaria efficienza.

L’avanzato propulsore è in grado di passare in maniera impercettibile tra le modalità EV, Hybrid ed Engine drive senza mai richiedere l’intervento del guidatore, che può però calibrare su misura la risposta del veicolo scegliendo tra quattro modalità di guida: Econ, Normale, Sport e la nuova Individual, che permette il controllo separato del motore, della trasmissione e del quadro di comando. La nuova Civic raggiunge emissioni di CO 2 inferiori a 110 g/km, ossia meno di 5 L/100 km nei test WLTP.

Intrattenimento per tutti i gusti

In sintesi, la nuova Civic e:HEV offre un pacchetto completo in grado di competere con le migliori auto della categoria. Un design esterno pulito e raffinato, un ambiente interno di assoluta qualità molto luminoso e spazioso, avanzate tecnologie per la sicurezza e la praticità ed un perfetto mix di efficienza e prestazioni garantite dall’esclusivo propulsore e:HEV Full Hybrid Honda. La nuova Civic e:HEV è, ad oggi, la più dinamica, efficiente e sicura tra le Civic di tutte le generazioni.

Non è ancora noto il prezzo di listino della nuova Civic e:HEV, che verrà commercializzata a partire dal prossimo autunno