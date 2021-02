Honda svela in anteprima globale il nuovissimo SUV

editato in: da

Honda HR-V, ecco la nuova generazione del SUV compatto

Honda svela in anteprima mondiale la nuova generazione del SUV compatto HR-V, per la prima volta disponibile con la potente tecnologia ibrida a due motori e:HEV. L’auto vanta così un’eccezionale efficienza, oltre a soluzioni tecnologiche innovative e funzioni di sicurezza all’avanguardia.

Honda offre ai suoi clienti il suo nuovo veicolo con un design raffinato e moderno, da vero SUV coupé, e livelli di spazio e comfort ai vertici della categoria. Disponibile in Europa dalla fine del 2021, il nuovo HR-V è l’ultimo modello di Honda, in ordine cronologico, a distinguersi per il logo e:HEV (Hybrid Electric Vehicle). L’auto va a completare la gamma CR-V Hybrid e la JAZZ ibrida lanciata nel 2020. Con questo inedito modello green, la Casa compie un ulteriore passo in avanti verso il suo grande obiettivo, quello di elettrificare i principali modelli europei entro il 2022.

La nuova generazione ibrida HR-V e:HEV vanta forme compatte esaltate da un design da vero SUV coupé. È l’evoluzione ideale delle moderne scelte stilistiche del brand viste negli ultimi modelli elettrificati introdotti. L’insieme delle peculiarità uniche dà vita a un SUV dalle forme morbide e pulite, con un look in grado di unire in maniera perfetta funzionalità e bellezza.

Nuovo il frontale di Honda HR-V, con un’audace griglia integrata; la forma slanciata della carrozzeria include il cofano lungo e nitidi profili verticali che non compromettono lo spazio interno. Il cofano è piatto e ribassato, l’auto dall’esterno trasmette un gran senso di stabilità e di sicurezza. Il SUV ibrido coupé offre un’eccellente combinazione di design in stile SUV ed elevati livelli di spazio a bordo. La Casa ha ottenuto un livello di comfort ai vertici della categoria, pari a quello della generazione precedente.

Anche gli interni oggi si rinnovano e ricreano le tipiche sensazioni di solidità e muscolarità di un SUV di segmento superiore. Sono stati utilizzati rivestimenti e materiai moderni dalla texture raffinata. L’estetica è contemporanea e minimal, esaltata dalla plancia che si sviluppa orizzontalmente. Il nuovo sistema di climatizzazione, con esclusive bocchette a forma di “L” ai lati superiori della plancia, favorisce un maggiore ricircolo dell’aria.

Il nuovissimo HR-V mantiene i famosi Sedili Magici regolabili nelle configurazioni “fold-flat” o “flip-up” (abbattuti o sollevati) a seconda delle esigenze di carico, questo è possibile grazie al layout compatto del propulsore ibrido e:HEV e alla posizione centrale del serbatoio. Honda HR-V ibrido e:HEV sarà disponibile in Europa dalla fine del 2021.