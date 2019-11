Halloween, le auto del “terrore” più celebri del mondo

editato in: da

Le auto di Halloween: foto

Il 31 Ottobre si celebra Halloween, la vigilia di Ognisanti, e da alcuni anni la “lugubre” festività spopola anche nel nostro Paese e trova sempre più proseliti. Ormai possiamo dire con certezza che è entrata a far parte della nostra cultura popolare e quindi vale la pena dedicare ad Halloween una pagina di puro divertimento automobilistico ricordando le “auto del terrore” che hanno segnato la storia di alcune saghe cinematografiche.

E come non iniziare ricordando le mitiche auto del film Frankenstein Junior datato 1974, dove il regista Mel Brooks vi inserì una Fiat Tipo 1 del 1916 ed una Rolls-Royce 40/50 h.p. “Silver Ghost” Springfield Salamanca. In Ghostbusters, 1984, chi può dimenticare la grandiosa auto degli acchiappafantasmi, la leggendaria Cadillac Ambulance Miller-Meteor Futura, classe 1959, modello che solo pochi appassionati potevano conoscere e ricordare.

Oltre ai film sui fantasmi Halloween può annoverare pellicole “horror” come il film Riposseduta (1990) in cui l’attore Anthony Starke guida una Nash Metropolitan 1500 del 1959 ed una Chrysler LeBaron Convertible Turbo. Forse però fa un po’ più paura la protagonista a quattro ruote de L’armata delle tenebre (1992) che guida una Oldsmobile Delta 88 del 1973 che apparteneva allo stesso regista, Sam Raimi.

Alla paura per la festa delle streghe Hollywood ha da sempre controbilanciato con il divertimento e allora sì che è il momento di citare la Chevrolet Suburban 1500 LS del 2000 che appare in Scary Movie del 2003, insieme ad una Toyota Prius prima serie e ad una Ford F-100 Super Cab del 1974.

Le automobili che si possono legare a questa festa sono tantissime e per continuare con l’ilarità possiamo ricordare la Ford Mustang di Scary Movie 4, anno 2006, in cui Zucker in persona porta alla ribalta una delle auto mito in America. Oltre a lei nella pellicola abbiamo pure una Chrysler LeBaron Convertible del 1990 ed una Plymouth Voyager del 1992. Chi più ne ha più ne metta allora!