La griglia-semaforo dell’auto per la sicurezza dei pedoni

Skoda presenta la griglia-semaforo dell'auto

Un robot semaforico che scivola su un passaggio pedonale, ferma le auto in arrivo e mostra una luce verde ai pedoni, per farli attraversare. E non è tutto: la griglia anteriore di un’auto mostra alle stesse persone un segnale simile. Non è fantascienza, ma il futuro, neanche troppo lontano.

Il robot IPA2X è stato progettato per aiutare bambini, anziani e persone con disabilità ad attraversare la strada in sicurezza. Gli esperti dell’Istituto di informatica, robotica e cibernetica dell’Università tecnica di Praga (CIIRC), l’Università tecnica di Monaco e Skoda hanno lavorato insieme per sviluppare un assistente intelligente, concentrandosi sulla realizzazione di una nuova griglia di segnalazione per auto.

Il nuovo progetto

Il progetto ha ricevuto il sostegno nell’ambito dell’iniziativa Urban Mobility dell’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT) e coinvolge anche altre aziende che operano nel campo della guida autonoma, istituti di ricerca e produttori di tecnologia. Sono state sfruttate le esperienze e il know-how dell’intelligenza artificiale e delle reti mobili 5G. Il risultato è un robot alto più di due metri che sembra un semaforo mobile.

Michal Sojka del CIIRC spiega: “Il robot arriva fino al centro delle strisce pedonali e mostra una luce verde ai pedoni, che in quel momento possono attraversare. Monitora costantemente l’ambiente circostante, quindi può rilevare le auto che si avvicinano all’incrocio. Il suo vantaggio è che avere sensori situati a un’altezza di due metri o più gli permette di vedere oltre una fila di auto parcheggiate. Quindi si mette in strada quando vede che è sicuro farlo”.

Il robot (in futuro ne vedremo delle belle!) visualizza sia le informazioni per i pedoni che gli avvisi per le auto in avvicinamento: mostra ai conducenti un segnale di stop. Invia anche un avviso all’auto stessa, che viene visualizzato sul display dell’infotainment”.

Le auto che comunicano con i pedoni

L’altra parte interessante del progetto – un’innovazione appositamente sviluppata da Skoda – è una griglia di segnalazione sulla parte anteriore dell’auto, che permette di comunicare con l’ambiente circostante. È abbastanza difficile inviare avvisi chiari e inequivocabili ai pedoni a distanza, quindi gli sviluppatori hanno escogitato un elemento che può sostituire la normale griglia anteriore dell’auto: si tratta di un elemento a strisce LED integrate, che permette di visualizzare pittogrammi e intere animazioni.

Come funziona il nuovo sistema: quando un’auto si avvicina a un passaggio pedonale, fa sapere ai pedoni con sufficiente anticipo di averli individuati. Si ferma e visualizza, ad esempio, frecce verdi per indicare loro che possono attraversare. Una volta che i pedoni hanno attraversato e l’auto sta per ripartire, mostra nuovamente il segnale “Fermati, non attraversare le strisce pedonali”. Un altro scenario: una vettura si avvicina all’incrocio e non può fermarsi per nessun motivo, quindi invia un segnale chiaro: “Attenzione, non posso fermarmi, non attraversare l’incrocio”.

Fonte: Ufficio Stampa Skoda

La nuova griglia di segnalazione

I simboli in fase di test includono frecce verdi, una figura verde di un uomo, i colori dei semafori a cui tutti siamo abituati, un triangolo di emergenza o un triangolo rosso con una croce. Questi sono simboli che tutti capiscono. Il progetto sta sperimentando diversi scenari e le tutto quello che queste tecnologie consentono di fare. Come spiega Zdeněk Herda, in futuro potrebbero esserci anche elementi statici: ad esempio, un semaforo su un passaggio pedonale che tiene traccia di dove si trovano le persone nell’area, quante sono e se si stanno avvicinando al passaggio pedonale o già su di esso, e invia le informazioni alle auto in avvicinamento.

I test in Italia

Gli esperti di Skoda e dell’Università tecnica ceca hanno anche testato la comunicazione del robot con le automobili. I test si sono svolti lo scorso autunno in tre città europee. In Italia il robot è stato testato a Milano e Modena vicino alle scuole. Oltre ad aumentare la sicurezza, il progetto ha l’ulteriore vantaggio di ridurre il rumore e l’inquinamento e di tagliare i costi, in quanto elimina la necessità di avere un agente o una persona sempre presente a presidiare gli attraversamenti pedonali.

La fase di test dovrebbe concludersi nel 2024, con i robot schierati per le strade forse già nel 2025, è quanto afferma il coordinatore del progetto Andrea Bastoni dell’Università tecnica di Monaco.