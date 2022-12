Green NCAP: quali sono le auto più ecologiche

Fonte: Ufficio Stampa Hyundai Test Green NCAP: le auto più ecologiche.

L’ACI, Automobile Club d’Italia, ha creato da anni Green NCAP, l’istituto che attraverso i suoi test, monitora il livello di sostenibilità delle auto presenti sul mercato.

Le auto più ecologiche secondo i test Green NCAP

Gli ultimi test hanno preso in esame tre vetture con altrettante tipologie di alimentazione: l’elettrica Hyundai Ioniq 5 con batteria da 58 kWh, l’ibrida Toyota Yaris Cross e la DS4 con motore a benzina da 225 CV. A ottenere il punteggio massimo di 5 stelle è stata la Ioniq 5.

Il modello della Casa sudcoreana, nonostante l’elevata massa tipica delle vetture 100% elettriche, ha presentato bassi valori di consumo nei test standard WLTC+ (Cold and Warm). In base al test dinamico avvenuto in autostrada, la Ioniq 5 ha mostrato di consumare molto di più: il dato aumenta dell’85% in condizioni di temperatura invernale.

Test Green NCAP: ottimo risultato per la Hyundai Ioniq 5

L’autonomia a basse temperature, in autostrada, si riduce a causa della necessità di scaldare l’abitacolo e di gestire al tempo stesso la batteria. In generale, comunque, la mancanza di emissioni di gas di scarico inquinanti e l’elevata efficienza energetica conferiscono alla Ioniq 5 un indice complessivo di 9,4 su 10 e le cinque stelle, il massimo risultato dei test Green NCAP. Ioniq 5, il crossover Hyundai dalla velocità di carica eccellente, ha ottenuto il punteggio di 10 su 10 alla voce Clean Air Index, 9,1 per l’Energy Efficiency Index e 9,3 per il Greenhouse Gas Index.

I test Green NCAPsulla Toyota Yaris Cross ibrida

Per quanto riguarda l’auto ibrida protagonista degli ultimi test Green NCAP di Aci, la Toyota Yaris Cross, si segnalano 3 stelle di valutazione globale, ottenute grazie alla buona capacità di limitare le emissioni in generale da parte del modello della Casa nipponica che in occasione del Salone di Los Angeles ha svelato il SUV del futuro.

I test Green NCAP rivelano che la limitazione di emissioni della Yaris Cross è migliorabile nelle prime fasi dopo l’avviamento a freddo del propulsore. L’ibrida del brand giapponese ha ottenuto il miglior punteggio alla voce Clear Air Index con 6,7 punti su 10. Poco sotto la sufficienza la voce Energy Efficiency Index con un voto di 5,2 su 10, mentre per il Greenhouse Gas Index il voto è di 3,7.

DS4 a benzina: i voti nei test Green NCAP di Aci

L’auto a benzina protagonista degli ultimi test Green NCAP è stata la DS4 da 225 CV che ha ottenuto 1,5 stelle globali: la berlina francese è stata penalizzata soprattutto dal comportamento in autostrada che ha mostrato consumi generalmente elevati.

Presenza stabile all’interno della classifica delle auto usate più vendute in Italia, la DS4 utilizzata nel test è la Puretech 225 Petrol FWD Automatica: il punteggio ottenuto alla voce Clean Air Index degli ultimi test Green NCAP di Aci è di 3,2 su 10, quello per l’Energy Efficiency Index è di 3,5 su 10 mentre per il Greenhouse Gas Index il modello del brand transalpino ha ricevuto 2 su 10.

Nata come spin-off di Euro NCAP, Green NCAP è un’iniziativa che promuove lo sviluppo di auto pulite, efficienti dal punto di vista energetico e non dannose per l’ambiente. L’obiettivo è quello di migliorare la qualità dell’aria, massimizzare l’uso delle risorse utilizzate per il trasporto di passeggeri e ridurre il riscaldamento globale.