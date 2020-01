Grandland X, il SUV di Opel disponibile in due versioni ibride

editato in: da

Nuovo Opel Grandland X

La nuova Opel elettrificata è pronta, dopo Corsa-e e Grandland X ibrida plug-in a trazione integrale ecco arrivare l’elegante SUV in versione PHEV con trazione anteriore. Sarà primo modello della Casa disponibile in due versioni ibride, Grandland X Hybrid4 a trazione integrale e con trazione anteriore.

Il suv presenta un motore benzina turbo da 1.6 litri e un motore elettrico che fornisce trazione alle ruote anteriori, genera una potenza totale pari a 224 CV e fino a 360 Nm di coppia. Con la trazione elettrica, questa vettura ibrida può arrivare a percorrere 57 km nel ciclo WLTP. I sistemi di assistenza alla guida aumentano la sicurezza a bordo e sono di serie, come l’allerta incidente con rilevamento pedoni e frenata di emergenza, il sistema per il mantenimento della corsia e il sistema per la prevenzione dei colpi di sonno. Con il sistema di infotainment Navi 5.0 IntelliLink e il grande schermo touch a colori, guidatore e passeggeri viaggiano sempre connessi in maniera ottimale.

Il sistema di propulsione nello specifico è composto da un motore turbo benzina 1.6 litri quattro cilindri a iniezione diretta da 180 cavalli, un motore elettrico da 110 cavalli e una batteria agli ioni di litio da 13,2 kWh. Il motore elettrico è abbinato alla trasmissione automatica elettrica a otto velocità. Opel Grandland X Hybrid offre tre modalità di guida: Elettrica, Ibrida e Sport, e permette di adattare le caratteristiche della vettura ai propri desideri o alle condizioni di guida specifiche. Opel Grandland X Hybrid plug-in può accelerare da 0 a 100 km/h in 8.9 secondi e raggiunge una velocità massima di 225 km/h.

Il suv dona la possibilità ai possessori di semplificare ancor più il processo di ricarica, grazie alle soluzioni studiate per i veicoli elettrici da Free2Move Services, il brand di mobilità di Groupe PSA. L’offerta comprenderà la tessera di ricarica e il trip planner, che mostra la posizione delle stazioni di ricarica lungo il percorso. Anche l’app ‘myOpel’ permette di programmare i tempi di ricarica e le regolazioni del climatizzatore come se fosse un telecomando. Tra i servizi offerti da ‘OpelConnect’ vi sono la Navigazione Live con informazioni sul traffico in tempo reale, la verifica dei dati del veicolo mediante app, il collegamento diretto con il soccorso stradale e la e-Call. Si può chiedere aiuto in pochi secondi premendo il tasto rosso.

Con il nuovo Grandland X Hybrid plug-in prosegue la strategia di elettrificazione di Opel. I prezzi di listino della versione a trazione anteriore partono da 42.550 euro, con gli incentivi in Italia si può beneficiare di un prezzo ancor più conveniente.