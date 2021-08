Il grande successo di nuova Opel Corsa e della sua versione elettrica

editato in: da

Opel Corsa-e allestimento GS Line, l’elettrica sportiva

Opel Corsa continua ad essere una garanzia di successo per la Casa, dalla linea di produzione di Saragozza escono infatti migliaia di unità dell’ultima generazione di questa piccola e classica vettura, pronte per essere consegnate ai clienti di tutto il mondo.

Dal lancio della nuova Opel Corsa, che è avvenuto nel novembre 2019, l’auto è stata un grandissimo successo ed ha già conquistato numerosi premi.

Il successo di Opel Corsa sul mercato

Opel Corsa dimostra costantemente di essere molto apprezzata sia dalla critica che dai clienti. Il modello più piccolo della gamma Opel è stato il veicolo più venduto nel segmento delle piccole in Germania nel 2020 ed è al vertice anche quest’anno.

Dal Cile all’Isola di Reunion e dal Marocco al Sud Africa: Opel Corsa è richiestissima anche fuori Europa. Le vendite sui mercati internazionali sono quasi triplicate nel 2020 e i dati continuano a migliorare anche nel 2021. L’auto ha oltretutto ruolo fondamentale nelle ulteriori strategie di espansione del brand, di cui guiderà il ritorno in Giappone. Opel Corsa è quindi un importante pilastro dell’offensiva delle esportazioni della Casa.

È oggi un prodotto di rilievo anche per quanto riguarda la strategia di elettrificazione di Opel. Nei primi due mesi dell’anno si sono vendute più di 4.000 Opel Corsa-e. Clienti e flotte mostrano grande entusiasmo per la sua idoneità all’uso quotidiano.

Michael Lohscheller, CEO Opel, ha dichiarato: “Opel Corsa è un grandissimo successo per il marchio e con la nuova generazione continua la lunga e gloriosa tradizione di questo modello”.

Tecnologie e sistemi di assistenza alla guida a bordo di Opel Corsa

Opel Corsa offre ai clienti tecnologie e sistemi di assistenza alla guida che in genere troviamo in segmenti di mercato superiori. Tra le funzionalità principali spiccano i fari attivi IntelliLux LED Matrix, che non abbagliano e che la Casa offre per la prima volta nel segmento delle piccole (li avevamo visti sulla nuova Astra).

L’auto di grandissimo successo viene offerta con molti sistemi di assistenza alla guida avanzati. Grazie alla telecamera anteriore hi-tech, il riconoscimento cartelli stradali è in grado di rilevare un’ampia gamma di informazioni. I limiti di velocità registrati nel sistema compaiono sullo schermo. L’Allerta Incidente con Frenata Automatica di Emergenza e Riconoscimento pedoni e ciclisti è attivo a velocità comprese tra 5 e 85 km/h e aumenta la sicurezza a bordo del veicolo, soprattutto nel traffico urbano.

Il Cruise Control adattivo regola automaticamente la distanza tra la vettura e il veicolo che precede rallentando o accelerando. Il Sistema di mantenimento della corsia di marcia interviene gradualmente sullo sterzo se l’automobile abbandona inavvertitamente la propria corsia. L’Allerta angolo cieco laterale, la telecamera con visione a 180° e i diversi sistemi di assistenza al parcheggio rendono più facili le manovre in città.

Opel Corsa-e, la best seller diventa elettrica

Opel Corsa-e è una vettura compatta, agile e adatta all’uso quotidiano grazie a un’autonomia che può arrivare fino a 337 km (WLTP). La batteria da 50 kWh può essere caricata rapidamente fino all’80% in soli 30 minuti. Opel Corsa-e è pronta per tutte le opzioni di carica (Wall Box, caricatore ad alta velocità e cavo per le prese domestiche).

Opel Corsa-e, connettività e infotainment di ultima generazione

Con Opel Corsa-e (anche questa versione è pluripremiata), guidatore e passeggeri possono viaggiare sempre connessi, grazie ai sistemi di infotainment Multimedia Navi con schermo da 7’’ e il top di gamma Multimedia Navi Pro con schermo touch a colori da 10”. Entrambi integrano il nuovo servizio telematico Opel Connect, grazie al quale, se si attivano i tensionatori delle cinture o gli airbag, la chiamata di emergenza “eCall” viene fatta partire automaticamente.

Opel Corsa-e permette di ricaricare lo smartphone compatibile in modo automatico. È sufficiente appoggiarlo nel vano portaoggetti, dotato di ricarica wireless. Standard sul veicolo Apple CarPlay o Android Auto, che danno la possibilità di controllare funzioni e contenuti dello smartphone dal grande schermo touch o con i comandi vocali, per non distrarre chi è alla guida e assicurare sempre il massimo della sicurezza.

Opel Corsa-e, nuovo punto di riferimento

La piccola elettrica di Casa Opel contrappone la sua compattezza esterna alla generosità di un versatile abitacolo. Fa parte della sesta generazione di un modello di successo a livello planetario, e questo ha chiaramente i suoi vantaggi. Innanzitutto, la versione a zero emissioni della best seller beneficia della costante attenzione con cui nel tempo il suo sviluppo si è perfezionato, spesso anticipando nuove tendenze.

Non è un caso se in gamma troviamo la versione 100% elettrica, la Opel Corsa-e, che in breve tempo è diventata un autentico punto di riferimento per il mercato delle vetture a zero emissioni. Alla base del suo altissimo gradimento, c’è senza dubbio il concentrato di tecnologie che il marchio vuole rendere disponibile a prescindere dalle dimensioni dell’auto.

Sicurezza al vertice

Opel Corsa offre una vastità di sistemi autonomi di assistenza alla guida (ADAS), che certifica la coerenza di Opel Corsa-e. Ad iniziare dal sistema automatico di frenata d’emergenza, in grado di intervenire con velocità fino a 50 km/h, evitando l’impatto oppure riducendone l’effetto.

L’allerta angolo cieco laterale avvisa il guidatore della presenza di oggetti in movimento negli angoli ciechi, sui due lati della Opel Corsa-e. La salvaguardia della vettura ha un ruolo primario, come dimostra il sistema di protezione della fiancata Flankguard, basato su ben 12 sensori, che sono in grado di segnalare se la fiancata della macchina sta per toccare o urtare un oggetto. È ottimo anche per le manovre di parcheggio, che possono beneficiare di un apposito assistente per la retromarcia, mentre la telecamera posteriore panoramica aggiunge ulteriore sicurezza, grazie alla visibilità che si estende a 180°.

Molto intelligente il sistema per la prevenzione dei colpi di sonno, che segnala la necessità di una pausa dopo 2 ore di guida a velocità superiori a 65 km/h, o se l’auto si comporta in modo pericoloso. La tecnologia capta il pericolo e cerca di prevenire ogni rischio.

Opel Corsa-e vanta anche la presenza del cruise control adattivo, che regola in maniera automatica la distanza tra l’auto e il veicolo che la precede. Garantito anche il mantenimento della corsia di marcia, tutto per viaggiare a bordo della piccola di Casa Opel nel massimo della sicurezza.

Il sistema di riconoscimento cartelli stradali rende molto semplice la lettura dei limiti di velocità; sfrutta una telecamera anteriore e la sinergia con il sistema di navigazione. In questo modo il limite di velocità viene riportato nel quadro strumenti, sempre visibile al guidatore, anche dopo aver superato la relativa segnalazione.

Anche la variante elettrica di Corsa sfoggia i suoi fantastici fari IntelliLux LED Matrix, in grado di inserire automaticamente gli abbaglianti al di fuori delle aree urbane. Le auto che provengono dalla direzione opposta e quelle che si trovano davanti vengono evitate dal fascio di luce.

Opel Corsa e Opel Corsa-e: i prezzi di listino

I prezzi di listino della variante con motorizzazione termica parte da 15.350 euro per il modello 1.2 75 cavalli a benzina. Per quanto riguarda la versione elettrica, si parte invece da 32.400 euro.