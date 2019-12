La grande sfida di Suzuki: ibride con meno di 90 g/km di CO2

editato in: da

Suzuki Vitara Katana, la limited edition arriva in italia: il prezzo

Tutti i brand automobilistici presenti sul mercato europeo stanno mostrando il loro grande impegno per abbassare le emissioni auto, questo soprattutto perché dal 2021 ogni flotta dovrà rispettare il nuovo traguardo di 95 g/km per le emissioni medie di CO2.

Suzuki è una delle Case automobilistiche che sta lavorando molto a questo nuovo obiettivo, per creare delle vetture green, in rispetto dell’ambiente e per contrastare i cambiamenti climatici. Il brand produce già auto a basse emissioni ma la Commissione Europea ha richiesto uno sforzo ulteriore e di abbassare la media ulteriormente rispetto agli altri, infatti la richiesta è di restare al di sotto dei 90 g/km.

La Casa giapponese mostra già da tempo il suo interesse per la produzione di auto poco inquinanti, infatti ha inserito a listino differenti nuove soluzioni ibride. Secondo quanto si vocifera grazie a fonti di stampa europea, oggi il brand vuole comunque aumentare le varie soluzioni elettrificate da lanciare sul mercato, soprattutto per i modelli che hanno bisogno di più potenza e coppia, a fronte di una massa e di prestazioni più elevate. Tra questi ad esempio ci sono SX4 S-Cross e Suzuki Vitara.

Suzuki Hybrid SHVS è la tecnologia ibrida leggera della Casa, che è presente nei modelli Ignis, Swift e Baleno. In particolare è un generatore elettrico di piccole dimensioni chiamato IGS e collegato tramite cinghia al motore termico che funziona anche da motorino di avviamento e da alternatore. È alimentato da una piccola batteria agli ioni di litio che si ricarica con la funzione in frenata dell’IGS.

Ancora non sappiamo quando saranno lanciate sul mercato le versioni di Suzuki Vitara e SX4 S-Cross con la nuova motorizzazione e tecnologia ibrida, in ogni caso sappiamo che non saranno l’unica alternativa presente nel listino ma ci saranno comunque ancora i soliti modelli con le tradizionali propulsioni termiche omologate Euro 6d Temp.

Quello che sappiamo oggi però è che i risultati di Suzuki Italia per quest’anno sono molto positivi, numeri da record per la Casa, soprattutto grazie alla gamma ibrida. Le auto immatricolate a giugno sono aumentate del 52.88% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. I tre modelli ibridi Ignis, Swift e Baleno trainano le vendite del brand, sono infatti le auto con tecnologia hybrid più vendute in Italia.