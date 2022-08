GP Days: tre giorni di storia e passione dedicati alla Moto Guzzi

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Associazione Giorgio Parodi Centenario Moto Guzzi: i GP Days a Genova

I nostri appuntamenti con lo Speciale Moto Guzzi non finiscono mai, soprattutto quest’anno che Mandello del Lario si prepara ai grandi festeggiamenti per i 100 della Casa motociclistica. Il centenario si è tenuto infatti lo scorso anno, ma purtroppo il Covid non ha lasciato spazio all’evento. Per questo motivo, è stata organizzata per il prossimo settembre la grande manifestazione per l’Aquila ad Ali Spiegate: Mandello si prepara ad accogliere appassionati da tutto il mondo.

Anche a Genova si sono già tenuti a maggio invece, come sappiamo, i GP Days, sempre in occasione del centenario di Moto Guzzi. La signora Elena Bagnasco, nipote di Giorgio Parodi, co-fondatore insieme al padre Emanuele Vittorio Parodi dell’azienda, e presidente dell’Associazione Giorgio Parodi, ci segue con interesse da tempo e ci ha tenuti sempre aggiornati sui GP Days.

Ne abbiamo parlato parecchio e abbiamo seguito le manifestazioni organizzate per le giornate del 13-14-15 maggio 2022 dedicate a Giorgio Parodi, il fondatore genovese della Moto Guzzi. Con la signora Bagnasco abbiamo avuto modo di parlare per la prima volta alcuni mesi fa, quando ci ha contattati dopo aver letto con piacere i nostri articoli pubblicati e inseriti nello Speciale Moto Guzzi. Ci ha rilasciato un’intervista davvero molto interessante e ricca di colpi di scena proprio sulla fondazione della società, che vi invitiamo a leggere qui.

La prima edizione dei GP Days

A distanza di quasi tre mesi dalla grande manifestazione genovese, i GP Days, l’Associazione Giorgio Parodi ha chiuso questa prima edizione con un breve filmato (che potete vedere sul sito ufficiale) che riassume la tre giorni di storia, passione, moto e aerei con le foto più significative dei vari eventi del lungo weekend moto-aeronautico.

Fonte: Associazione Giorgio Parodi

In apertura è possibile vedere la lettera dell’Istituto Giannina Gaslini, a cui è stata dedicata la raccolta fondi. Si continua con Carignano, il quartiere dei Parodi, legato indissolubilmente alla Moto Guzzi, dove quel lontano 15 marzo 1921 nello studio del Notaio Cassanello, alla presenza di Emanuele Vittorio, Giorgio e Angelo Parodi, accompagnati dal loro uomo di fiducia, Gaetano Belviglieri, firmarono l’atto di fondazione dell’azienda, scrivendo così una delle pagine più importanti della storia motociclistica mondiale.

Le immagini e i ringraziamenti

Le immagini scorrono veloci e si alternano a brevi riprese, Danilo Luce con “Tutti Pazzi per la Guzzi”, inno guzzista per eccellenza, volti sorridenti e tante motociclette. Si vedono le meraviglie ella costa ligure, tra cui Recco, Santa Margherita Ligure, Portofino, e poi ancora la Piazza Matteotti, la cena di gala, il Porto Antico, il ruggito inconfondibile della meravigliosa e antica otto cilindri e in chiusura c’è anche l’abbraccio delle Frecce Tricolori alla città di Genova e a tutti i Guzzisti.

L’Associazione e la signora Elena Bagnasco ci tengono a ringraziare le Istituzioni, gli Enti, le Associazioni e tutte le persone che hanno creduto nel progetto e che hanno sostenuto la raccolta fondi per il reparto di Medicina Fisica e Riabilitazione dell’ospedale pediatrico. È già ora di pensare alla nuova edizione dei GP Days, che sicuramente non mancherà di stupirci.

Il prossimo evento per Moto Guzzi

Dopo la grande manifestazione che si terrà a Mandello del Lario, eccoci con un altro importantissimo appuntamento dedicato alla Moto Guzzi. Domenica 16 ottobre nel Comune di Celle Ligure è stato organizzato un GP Day all’insegna dell’Aquila dorata con musica, divertimento e tante moto. All’evento saranno presenti l’Associazione Moto Guzzi Genova con una passerella di moto storiche, il cantautore Danilo Luce e la Scuola Voli di Mare per provare, sulle orme di Giorgio Parodi, l’emozione dell’idrovolante.

Per chi ancora nono conoscesse l’Associazione Giorgio Parodi, è nata a Genova da un accordo tra Elena Bagnasco, nipote di Giorgio, e l’Aero Club di Genova. L’obiettivo è promuovere, programmare, organizzare e realizzare l’attività di celebrazione e rievocazione di Giorgio Parodi. La signora Elena Bagnasco, che seguiamo con piacere, ne è presidente: nata da Alberto Bagnasco e Marina Parodi, unica figlia ancora in vita di Giorgio Parodi.