Le regina delle vendite in Europa: è ancora lei

Passano gli anni, si susseguono i modelli e i restyling, ma Volkswagen Golf resta una delle auto più apprezzate e vendute in tutta Europa. Anche nel terzo mese del 2021, la berlina compatta tedesca, giunta alla sua ottava generazione, si conferma in testa alle classifiche di vendite nel Vecchio Continente.

A marzo, infatti, in tutta Europa sono state vendute 26.265 Volkswagen Golf, per un aumento del 12% rispetto al mese precedente. I numeri confermano il grande successo ottenuto dal modello della Casa tedesca: la Golf è stata l’auto più venduta in Europa nel 2020 e ha iniziato il nuovo anno con il piede giusto per mantenere la leadership anche nei prossimi mesi.

Nella classifica delle auto più vendute a livello europeo, secondo i dati forniti da Jato Analytics, dietro alla Golf si posizione la Peugeot 208 eletta Auto dell’Anno 2020. La compatta francese ha fatto registrare 25.429 unità vendute nel mese di marzo, superando la Opel Corsa che occupa il gradino più basso del podio a quota 24.540.

Al quarto posto troviamo Tesla Model 3 con 23.755 unità vendute, meglio della Toyota Yaris: il modello della Casa giapponese, che a gennaio occupava il primo posto in questa speciale classifica, stavolta deve accontentarsi della quinta posizione, con 23.033 esemplari venduti in tutta Europa. Cifre di tutto rispetto per la Yaris che in Italia ha stabilito un record di vendite nel mese di novembre e continua a occupare stabilmente i primi posti in tutte le graduatorie riservate ai modelli più richiesti sul mercato.

Scorrendo la graduatoria stilata da Jato Analytics, in sesta posizione c’è Volkswagen T-Roc che guadagna il titolo di SUV crossover più venduto d’Europa nel mese di Marzo 2021. Al settimo posto troviamo la Citroen C3 che precede un’altra “habitué” delle classifiche di vendite: la Renault Clio.

A chiudere la top ten delle auto più vendute nel Vecchio Continente ci sono la Peugeot 2008, disponibile anche nella versione full Electric, e la Fiat 500, anch’essa presente in listino con una variante 100% elettrica. In generale, il mese di marzo ha fatto registrare un aumento della richiesta di veicoli a zero emissioni, diventati ormai il cuore pulsante del mercato automobilistico internazionale. I modelli preferiti dagli utenti europei restano le city-car e i SUV.