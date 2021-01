Golf è l’auto regina, la più venduta in Europa

editato in: da

La regina è sempre lei. Passano gli anni, si susseguono le generazioni e le possibili “avversarie”. Eppure, l’auto più venduta in Europa è sempre la Golf. Nonostante le difficoltà registrate nel primo semestre a causa delle fortissime limitazioni legate alla diffusione del Sars-CoV-2, la berlina di Volkswagen ha fatto registrare un’impennata di vendite nella seconda parte dell’anno.

Anche se il lancio sul mercato della Golf di ottava generazione è stato ritardato di qualche mese proprio a causa del Covid-19, la nuova versione della storica berlina compatta tedesca ha riscosso un grandissimo successo tra gli automobilisti europei. Secondo i dati diffusi dal produttore di Wolfsburg, nel corso del 2020 sono state consegnate circa 312 mila Golf. Di queste, 179 mila sono state messe su strada nel corso della parte finale dell’anno, quando le vendite di automobili si sono riassestate (quasi) sui livelli del 2019.

E, come detto, nessun altro modello è stato in grado di vendere un numero così elevato di veicoli in Europa. Merito di una gamma piuttosto ampia, che permette di scegliere tra due carrozzerie, ben cinque alimentazioni (di cui due ibride) e otto varianti. Nella seconda parte dell’anno, poi, sono state lanciate sul mercato le varianti derivate, in particolare delle sportive GTI, GTI Clubsport (non disponibile in Italia), GTD e GTE, oltre alla carrozzeria Variant. “Con la Golf 8 stiamo portando avanti la tradizione di successi delle generazioni precedenti. Quest’auto continua a essere il riferimento tecnologico del segmento”, ha dichiarato il CEO della marca Volkswagen Ralf Brandstätter.

Ad attirare le attenzioni degli automobilisti, fanno notare dalla casa di Wolfsburg, sono state in particolare le versioni elettrificate. Tanto in Europa quanto in Italia, infatti, circa un terzo delle Golf vendute ha una motorizzazione ibrida. Segno che la “rivoluzione green” che sta interessando il settore da qualche anno a questa parte riguarda anche una vera e propria icona del mondo automotive come la Golf.

Le ottime performance fatte registrare da Golf nel mercato continentale trovano corrispondenza anche nei numeri degli esemplari venduti in Italia. Secondo i dati UNRAE, infatti, nel corso del 2020 nel nostro Paese sono state immatricolate oltre 20 mila Golf, che si aggiudica per l’ennesima volta la palma di berlina compatta più venduta in Italia. Di queste, oltre 11 mila sono Golf di ottava generazione e, dunque, vendute nel corso del secondo semestre 2020.