Golf Alltrack, il comfort di una Variant e le abilità fuoristrada di un SUV

Le nuove Volkswagen Golf, più spaziose che mai

Volkswagen lancia Golf Alltrack, vettura che unisce la funzionalità e il comfort di una Variant alla versatilità e alle abilità in fuoristrada di un SUV. L’auto è spinta dal Turbodiesel più potente che abbia mai equipaggiato una Golf, il 2.0 TDI SCR da 200 CV.

La dotazione di paraurti specifici, passaruota allargati, soglie delle fiancate rinforzate, protezione sottoscocca per il motore e maggiore altezza da terra rende l’auto adatta a ogni terreno. Con l’apertura degli ordini Volkswagen allarga l’offerta della gamma Golf. Questo crossover tra Variant e SUV è progettato per percorrere ogni tipo di strada o sterrato, grazie alla sua trazione integrale 4MOTION, all’assetto rialzato di 15 mm e alle massicce protezioni del corpo vettura.

Volkswagen Golf Alltrack è in grado di raggiungere una velocità massima di 229 km/h e di offrire un notevole comfort di viaggio e tanto spazio per cinque occupanti e i loro bagagli. Un’auto super versatile, con consumi contenuti, si possono percorrere infatti fino a 1.000 km con un pieno di carburante. Il potente TDI eroga ben 200 CV e 400 Nm di coppia massima, ma è comunque tra i più puliti della sua categoria.

I dettagli esterni hanno una finitura nera opaca, sul paraurti anteriore e sulle soglie laterali spiccano accenti in cromo opaco che richiamano i cerchi in lega bruniti Ronda da 17 pollici e i mancorrenti sul tetto argentati. Golf Alltrack vanta anche la fascia a LED che percorre in larghezza la calandra anteriore e i fari fendinebbia integrati nella griglia e disposti a forma di X.

Nella dotazione di serie c’è anche una modalità Offroad aggiuntiva del Driving Profile Selection che rende la guida in fuoristrada ancora più semplice. Tra gli equipaggiamenti standard troviamo fari anteriori e posteriori a LED con controllo automatico degli abbaglianti, illuminazione ambiente interna in 30 colori, avviamento senza chiave Keyless Start, strumentazione digitale Digital Cockpit Pro, climatizzatore automatico Climatronic a 3 zone, finiture interne Nature Cross Brushed, sedili comfort anteriori riscaldati con logo Alltrack sullo schienale, volante multifunzione rivestito in pelle e pedaliera in acciaio.

La dotazione di sicurezza è di assoluto livello, composta da assistente al mantenimento di corsia Lane Assist, sistema di monitoraggio anteriore Front Assist con frenata di emergenza City e rilevamento di pedoni e ciclisti, assistente alle svolte Intersection Assist, monitoraggio della stanchezza del conducente Driver Alert, bloccaggio elettronico del differenziale XDS e comunicazione locale Car2X. In Italia, la nuova Volkswagen Golf Alltrack basata sull’ottava generazione della Reginetta sarà venduta a 44.100 euro e arriverà presso le concessionarie nel primo trimestre del 2021.