Giulia e Stelvio Web Edition, le Alfa Romeo pensate per l’e-commerce

editato in: da

Nascono Alfa Romeo Giulia e Stelvio Web Edition, le versioni speciali pensate per la piattaforma online dedicata ai modelli del Biscione. L’iniziativa mette a disposizione vantaggi esclusivi e offerte su misura per gli utenti online, con cinque anni di garanzia e i primi due tagliandi inclusi.

La customer experience di Alfa Romeo che in vista del 24 giugno ha organizzato una grande festa per celebrare i suoi 111 anni di storia, si evolve con un’offerta innovativa, concepita appositamente per chi intende acquistare Giulia o Stelvio da ogni device in pochi e semplici passaggi: nasce così la Web Edition, serie speciale dei due modelli pensata per la piattaforma online dedicata.

A partire dall’11 giugno, infatti, è possibile scegliere Stelvio, il primo Suv nella storia del marchio, oppure Giulia, la berlina elegante e sportiva votata come “Best Car” in Germania dai lettori di “Auto Motor und Sport”, con un’offerta specifica che prevede cinque anni di garanzia e i primi due tagliandi in omaggio. Per accedere ai vantaggi basa collegarsi alla pagina web dedicata sul sito Alfa Romeo.

Per l’occasione, la Casa del Biscione ha ideato dotazioni esclusive: l’Alfa Romeo Giulia nasce sulla base dell’allestimento Executive che si arricchisce di cristalli posteriori oscurati, sedile posteriore adattabile, palette cambio al volante, pinze freno rosse e tutti i sistemi avanzati di sicurezza alla guida. L’Alfa Romeo Giulia Web Edition viene offerta con motore 2.2 Turbo Diesel da 190 Cv abbinato al cambio automatico a 8 marce e alla trazione posteriore.

Per Stelvio, invece, premiato come miglior SUV dell’anno nella versione Quadrifoglio, c’è l’allestimento Veloce, la storica definizione che indica le Alfa Romeo più grintose e sportive: presenti tutti i sistemi avanzati di sicurezza alla guida, insieme al Wireless Charger, ai cristalli posteriori oscurati. In aggiunta ci sono le pinze freno gialle e il Pack Performance che comprende le palette cambio al volante in alluminio e le sospensioni attive.

Alfa Romeo Stelvio Web Edition nell’allestimento Veloce viene offerta con i propulsori 2.0 Turbo benzina da 280 CV o 2.2 Turbo Diesel da 210 CV, abbinati al cambio automatico a 8 marce e alla trazione integrale Q4: per entrambe le versioni i motori sono 4 cilindri costruiti interamente in alluminio, con l’albero di trasmissione in carbonio.