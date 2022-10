Giorgia Meloni sceglie un’italiana come auto blu

Fonte: ANSA Giorgia Meloni a bordo della sua Alfa Romeo Giulia

Visto il grande impegno che Giorgia Meloni ha promesso di mettere per la sua nazione e per tenere alto il nome dell’Italia e del Made in Italy nel mondo, forse vederla viaggiare nei giorni scorsi a bordo di una berlina tedesca non le ha reso onore, anzi. Si faceva accompagnare con un’Audi A6, ma oggi le cose sono cambiate.

La neopremier infatti si è presentata alla cerimonia di insediamento a bordo di una fiammante e italianissima Alfa Romeo Giulia, la berlina che viene prodotta dal brand del Biscione nello stabilimento di Cassino. Livrea color Grigio Stromboli e due bandiere istituzionali: lo stemma della Repubblica italiana da un lato e l’immancabile tricolore dall’altro. Giorgia Meloni, come abbiamo visto, preferisce viaggiare sulla sua “auto blu” a lato del guidatore, e non sui divanetti posteriori.

Com’è fatta l’Alfa Romeo Giulia di Giorgia Meloni

L’Alfa Romeo Giulia in versione “standard” è una berlina sportiva ma elegante, con un prezzo di listino che parte da circa 47.000 euro. Una vettura molto amata dagli italiani – e non solo – caratterizzata da un look raffinato e una guida piacevole. All’esterno le forme della carrozzeria sono equilibrate e l’auto presenta il tipico stile del design italiano di Alfa Romeo.

All’interno la Casa mette a disposizione un abitacolo meticolosamente curato nelle finiture e nei dettagli, con comandi al volante e sistema di riscaldamento integrato con levette in alluminio, sedili sportivi in pelle e regolazione elettrica della posizione. È ottima anche la dotazione di sicurezza, con diversi sistemi di assistenza alla guida di secondo livello, tra i quali possiamo citare per esempio il Lane Keeping Assist per il mantenimento della corsia di marcia e il Traffic Sign Recognition per il rilevamento della segnaletica stradale. Chiaramente dotata del sistema di infotainment – come ogni vettura moderna – con schermo touchscreen da 8,8 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

Queste le caratteristiche “base” di ogni Alfa Romeo Giulia a listino. Chiaramente quella di Giorgia Meloni è un modello particolare e unico, ci sono alcuni dettagli che fanno immaginare che sia innanzitutto una versione blindata, come quelle che sono state già acquisite dai corpi dello Stato, tra cui Carabinieri – che abbiamo visto – e Polizia.

La Giulia della neopremier è allestita con una blindatura specifica realizzata ad hoc dall’azienda specializzata Repetti e Montiglio di Casale Monferrato. L’auto di base su cui ha lavorato la società è la variante a benzina 2.0 Turbo Q2 da 280 CV di Alfa Romeo Giulia, con cambio automatico a 8 rapporti e trazione posteriore. Si tratta di un modello che in questo momento non troviamo a listino, ma una delle più amate dalla clientela.

Quanto costa l’auto di Giorgia Meloni

Chiaramente anche il prezzo non sarà mai quello di listino. Innanzitutto c’è da dire che si tratta di un modello immatricolato a maggio 2019 e che fa parte delle vetture che sono a disposizione della Pubblica Amministrazione in Italia. Nel 2019, come avevamo visto, anche l’Arma dei Carabinieri ne ha comprate dieci per il proprio servizio. Sul prezzo ovviamente non possiamo esporci moltissimo, ma sappiamo che quelle delle Forze dell’Ordine erano costate 77.880 euro circa l’una (esente IVA) comprese di un pacchetto di assistenza della validità di otto anni.