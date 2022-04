Il gioiello Ferrari vince il premio

Si è aggiudicato il premio “Il meglio del meglio” il gioiello di Ferrari che di nome fa Daytona SP3. Solo applausi per la fuoriserie V12 di Casa Maranello, costruttore che ha ottenuto complessivamente quattro premi in occasione dei Red Dot Award 2022. Ancora una volta, dunque, l’eccellenza italiana viene premiata, ancora una volta il segmento “Icona” della gamma di Ferrari ottiene nuovi riconoscimenti che testimoniano il grande lavoro portato a termine con l’ultima fuoriserie di Maranello.

Premiata la Ferrari Daytona SP3

Presentata all’autodromo del Mugello di Scarperia e San Piero lo scorso autunno, la fuoriserie del Cavallino Rampante si è rivelata da subito un’icona. Non tanto perché parte dell’omonimo segmento della gamma Ferrari che dal 2018 comprende Monza SP1 e SP2, ma per le sue qualità, sia estetiche che ingegneristiche, che fanno della Ferrari Daytona SP3 un modello di raffinatezza e sportività. Al di là degli 840 cavalli di potenza, dei 697 Nm di coppia e di un regime massimo di 9500 giri/min figli di un motore V12 aspirato in posizione centrale-posteriore, spiccano anche altri elementi che la rendono unica e iconica.

Ad esempio il telaio realizzato in materiali compositi che si ispira alle tecnologie della Formula 1, gli studi aerodinamici e stilistici che la rendono particolarmente efficiente grazie anche all’utilizzo di esclusive soluzioni passive, di componenti quali i camini di estrazione sul fondo. Tutto questo rende la Daytona SP3 la Ferrari priva di appendici attiva più efficiente dal punto di vista aerodinamico. I numeri resi noti dal Cavallino danno un’idea concreta delle prestazioni di cui è capace: 0-100 km/ in 2,85 secondi e, dato che stupisce ancor più lo 0-200 km/h in appena 7,4 secondi.

A lei il Red Dot Award 2022 per il design: Best of the Best

Quanto sopra per presentare brevemente a chi non lo conoscesse già il gioiello di Ferrari che si è aggiudicato l’ambito premio “Il meglio del meglio” (Best of the Best) dei Red Dot Award 2022. Coronato il design della Daytona SP3, frutto del lavoro del Centro Stile Ferrari diretto da Flavio Manzoni, di cui abbiamo brevemente parlato poc’anzi. Particolarmente apprezzate le armoniose contrapposizioni fra superfici plastiche e sensuali e le linee decise che ricordano le prime soluzioni aerodinamiche delle auto da corsa degli anni ’60 e ’70 (la 330 P4, la 350 Can-Am o la 512 S, ad esempio). Ha giocato un ruolo di primo piano anche la scelta, derivata dal mondo degli Sport Prototipi, di dotarla della carrozzeria di tipo Targa (con il tetto rigido rimovibile).

Dunque, un design, quello della Ferrari Daytona SP3 che unisce soluzioni avanguardistiche a richiami storici, iconici, che sono un po’ le peculiarità del segmento “Icona” della gamma Ferrari (qui per il listino completo). Celebrare la storia di Casa Maranello con delle linee ispirate allo stile delle vetture più rappresentative del Cavallino, ma reinterpretate in chiave moderna è stato l’obiettivo di designer e ingegneri Ferrari. Una scelta che, in fin dei conti, è stata azzeccata considerando il successo ai Red Dot Awards 2022 della Daytona SP3, a cui sarà ufficialmente consegnato a Essen il premio Best of the Best 2022 in occasione della cerimonia di premiazione del prossimo 20 giugno.