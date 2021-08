Genesis GV60, svelate le immagini del nuovo SUV elettrico di lusso

editato in: da

Le immagini della nuovissima Genesis GV60 sono state svelate ufficialmente al pubblico dalla Casa, che ha mostrato le foto inedite sia degli interni che degli esterni. Si tratta della nuova auto elettrica del brand, che presto sarà lanciata sul mercato.

La piattaforma EV su cui si basa il veicolo è esclusiva, nota come E-GMP (Electric-Global Modular Platform), è la stessa usata per Hyundai Ioniq 5 e Kia EV6, e segna il passaggio del brand di lusso verso l’elettrificazione. Il design esterno mette in risalto la sua immagine di veicolo ad alte prestazioni insieme a un aspetto dinamico. Genesis mette tutta la sua esclusiva esperienza di design nella realizzazione del corpo della GV60, riportando la silhouette elegante che i clienti si aspettano dal marchio.

La parte anteriore presenta un look ottimizzato esclusivamente per il veicolo elettrico. Le iconiche e progressive luci quadruple a due linee aggiungono carattere a un corpo raffinato e voluminoso. Una griglia più ampia e più atletica sotto le luci enfatizza quelle che sono le prestazioni dinamiche della GV60 e aumenta l’efficienza di raffreddamento delle batterie ad alta tensione nel sottoscocca.

Genesis GV60 vede l’emblema a forma di ali rinnovato e applicato alla griglia, con lo spessore ridotto di quasi l’80% rispetto ai modelli precedenti. Vista di lato, la nuova GV60 rivela il profilo fluido e dinamico di una coupé ad alte prestazioni. Una silhouette semplice ma nitida, che va dal cofano anteriore allo spoiler posteriore.

Gli specchietti laterali digitali aggiungono un aspetto all’avanguardia e sono collegati alla fotocamera e al sistema di monitoraggio. Nella parte posteriore, i gruppi ottici Two Line assumono una forma dinamica e scorrono senza soluzione di continuità con il voluminoso corpo tridimensionale. Troviamo anche uno spoiler fisso, che aggiunge un tocco dinamico al veicolo ad alte prestazioni.

Per quanto riguarda gli interni, la GV60 offre uno spazio ampio e confortevole e un’architettura fluttuante, con dettagli unici. La caratteristica più evidente nel design degli interni di GV60 è la Crystal Sphere, uno Shift By Wire (SBW) a forma di sfera. La Crystal Sphere è uno degli elementi di design più avvincenti del veicolo. Quando la macchina è spenta, la sfera di cristallo fa parte delle luci “d’atmosfera”, aggiungendo un ottimo elemento all’estetica, oltre che all’esperienza di guida. Quando l’auto è pronta, la sfera ruota e appare l’SBW, creando un’atmosfera indoor di mobilità futuristica.

La GV60 segna un nuovo passo verso l’elettrificazione del brand, il primo è stato la presentazione di una versione elettrica della berlina di medie dimensioni G80. La Casa di lusso del brand Hyundai sta lavorando per la realizzazione di versioni elettriche dei piccoli crossover GV70 e GV80.