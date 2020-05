General Motors, il primo Hummer elettrico sta arrivando

editato in: da

General Motors fa il grande annuncio, finalmente sappiamo il giorno in cui avverrà la presentazione della prima GMC HUMMER EV al mondo, la Casa non vede l’ora di mostrare il suo primo gioiello a zero emissioni; manca poco, la grande rivelazione avverrà il 20 maggio.

Nel frattempo, il lavoro di sviluppo del team in pista continua senza sosta. General Motors invita tutti a rimanere sintonizzati per scoprire ulteriori aggiornamenti sull’incredibile capacità di questo super veicolo che finalmente sta arrivando alla data del suo debutto globale ufficiale.

La Casa vanta una solida base di produzione di veicoli eccezionali dal 1902 ed è ora presente in una dozzina di Paesi in tutto il mondo, GMC offre veicoli appositamente studiati, progettati e realizzati secondo i più alti standard. Dal nuovissimo SUV compatto Terrain alla Sierra HD, grandiosi mezzi unici del brand , che offrono la combinazione distintiva di GMC tra tecnologie intuitive ed esecuzione premium.

General Motors sceglie un target di nicchia, l’obiettivo del nuovo pick-up Hummer elettrico non è sicuramente quello di soddisfare volumi di vendita ampi. Si tratterà di un’auto pensata e realizzata per tutti gli amanti della guida in fuoristrada, del puro off-road, un veicolo senza compromessi. Assisteremo quindi presto al ritorno in grande stile del marchio che da sempre ha dato vita alla vera e propria esagerazione motoristica.

L’H1 è il primo veicolo Hummer, da cui nacquero poi anche l’H2 e l’H3; oggi il brand è pronto a tornare alla ribalta con un nuovo modello, il primo completamente elettrico, dotato senza dubbio di una motorizzazione potente. Secondo alcune indiscrezioni arrivate già lo scorso anno, il nuovissimo Hummer EV avrà la grandiosa capacità di erogare ben 1000 cavalli di potenza e di offrire uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3 secondi.

Gli H2 e gli H3 sono altri veicoli che hanno fatto parte della storia di Hummer, li vediamo ancora oggi circolare per le nostre strade. Tutti e tre i modelli, compreso l’H1, hanno sempre montato un motore poderoso di chiara derivazione americana, in grado di erogare fino a 300 cavalli di potenza. Chiamarle auto è riduttivo, si tratta di veicoli che sono nati per fare la differenza.