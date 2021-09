Il General Lee originale di Hazzard è in vendita

editato in: da

In vendita per beneficenza all’asta mondiale di Auburn, uno dei veicoli più divertenti e straordinari. Si tratta della Dodge Charger ‘Generale Lee’ del 1969, uno dei soli dodici esemplari con licenza ufficiale dei Warner Brothers Studios, usata per promuovere la serie TV The Dukes of Hazzard in onda dal 1979 al 1985 e firmata da John Schneider, Tom Wopat, Catherine Bach e altri membri del cast.

Dodici vetture commissionate dal responsabile della produzione e della messa in onda della serie per la promozione di uno degli show più famosi d’America. Un esemplare sarà venduto all’asta di beneficenza sabato 4 settembre, con i proventi a favore dell’organizzazione no profit J. Kruse Education Center & Career Coaching Academy, che aiuta le persone a trovare la propria passione, guidandole nel mondo del lavoro.

Nel 1979, The Dukes of Hazzard, una commedia su due bravi ragazzi a bordo della loro Dodge Charger truccata del 1969, il Generale Lee, debuttò sulla CBS in prima serata e andò in onda per 147 episodi nell’arco di sette stagioni, arrivando a un certo punto al secondo posto nelle serie televisive più amate d’America.

L’iconica Dodge Charger è diventata rapidamente nota in tutto il mondo. Quella in questione non ha mai subito danni reali, non essendo mai apparsa nelle puntate della serie; si dice che ne siano andate distrutte circa 300 nel corso delle sette stagioni. Chi può dimenticare i salti che sfidavano la morte dei cugini Duke, in quasi ogni episodio. Sebbene questo veicolo non sia mai apparso sullo schermo, il fatto di avere una licenza la rende una creatura unica e originale nel suo genere.

La Dodge Charger General Lee monta un motore 383 cid Big Block V-8 da 330 CV a carburatore, è stata dipinta con l’accattivante vernice arancione e il numero 01 su entrambi i lati. Proprio come nella serie TV, sul tetto ritroviamo la bandiera confederata e le parole General Lee. Poi è stata aggiunta l’attrezzatura speciale, un’antenna radio estesa nella parte posteriore, un roll bar in cabina e, naturalmente, una griglia per proteggere l’auto nei momenti in cui i due cugini Duke sfondavano recinzioni o facevano salti incredibili a bordo dell’auto. Tra le caratteristiche del Generale Lee c’era il clacson, una sirena inconfondibile diventata leggendaria.

In aggiunta alla sua rarità e autenticità, il cast dello spettacolo ha anche firmato interni e esterni del General Lee. A parte il roll bar, l’abitacolo è ancora nelle condizioni originali, con sedili neri e una consolle centrale in legno con cambio automatico. Questa muscle car estremamente cool (le immagini e tutte le informazioni ci sono state gentilmente concesse da Worldwide Auctioneers) ha trascorso la maggior parte degli ultimi 20 anni in un ambiente simile a un museo, utilizzata solo occasionalmente per eventi speciali; il motore è in grado ancora di sprigionare tutta la sua potenza e i sistemi meccanici dell’auto sono segnalati come funzionanti.