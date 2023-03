Geely: il marchio cinese realizza la sua linea premium

Fonte: Ufficio Stampa Geely Geely lancia le auto della sua nuova gamma premium.

Il marchio cinese Geely compie un ulteriore salto di qualità lanciando le sue nuove vetture premium: saranno proposte sotto la sigla identificativa Geely Galaxy oppure Yinhe. Inizialmente saranno due modelli che faranno da apripista ad altre vetture.

Nel corso di un evento andato in scena a Hangzhou, la Casa automobilistica cinese ha annunciato che la prima vettura del nuovo segmento premium sarà il SUV phev L7, affiancato, per l’occasione, dal concept Yinhe Light, alimentato esclusivamente a batteria.

Una delle caratteristiche principali delle auto elettrificate del segmento premium di Geely è la piattaforma dedicata su cui vengono sviluppate: si chiama E-CMA. Tutta la gamma, inoltre, sfrutta un nuovo linguaggio futuristico a livello di design.

Il calendario prevede il lancio di tre nuovi modelli nel corso del 2023: ad aprire la strada sarà il SUV phev L7, seguito a sua volta da una berlina denominata L6. Successivamente, invece, toccherà a un modello completamente elettrico che risponde al nome di E8.

L’espansione di Geely in Europa ha fatto grandi passi in avanti negli ultimi anni: l’azienda cinese, infatti, all’inizio del 2023 ha aperto la sua prima sede a Milano, capitale della moda, della creatività e del design: in via Tortona, nel cuore del Capoluogo della Lombardia, è stato aperto il nuovo Geely Innovation Design Center Italy.

La sede italiana di Geely è situata nella Torre Diamante, grattacielo costruito nell’ambito del progetto di sviluppo immobiliare di Porta Nuova: il nuovo centro ha come obiettivo quello di lavorare su programmi di ricerca e sviluppo per concept car e veicoli di produzione.

La storia di Geely dalla Cina all’Europa

Già da diversi anni è iniziato il processo che ha visto Geely avvicinarsi sempre di più al Vecchio Continente: nel 2019, per esempio, la Casa cinese ha firmato un accordo con Mercedes, costituendo una joint venture globale per gestire la proprietà e l’operatività di Smart, con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente il marchio della citycar.

Due anni più tardi, invece, è stata stretta un’intesa con Renault sulla produzione di veicoli ibridi: la collaborazione tra il Gruppo Renault e Geely Holding Group è nata per consentire alle due grandi società di mettere in comune risorse e tecnologie al fine di realizzare progetti incentrati in modo particolare sulle vetture ibride, destinati soprattutto ai mercati asiatici.

Geely Holding Group è attiva nel settore automotive dal 1997: il Gruppo di Hangzhou possiede numerosi marchi automobilistici, ognuno dei quali si differenzia per un proprio posizionamento in termini di prodotto, mercati e strategie di marketing.

Nel corso degli anni Geely ha acquisito diversi brand e al momento, sotto l’ala del gigante cinese, ci sono: Geely Auto, Lynk and Co, Volvo Cars, Proton, Polestar, Lotus, Terrafugia, London Electric Vehicle Company, Joma e tanti altri.

Attraverso un investimento di 7,3 miliardi di euro, nel febbraio del 2018 Geely è diventato il primo azionista di Daimler AG, la controllante del marchio Mercedes, con una quota pari al 9,7%. Nel 2019, invece, ha acquisito il 10% di Volocopter GmbH, una startup tedesca specializzata nella progettazione di elicotteri e taxi aerei elettrici.