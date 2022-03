La gamma dello Scorpione si rinnova

La Casa dello Scorpione torna più forte che mai e, come sempre, porta a termine la sua missione di trasformare l’ordinario in straordinari, offrendo i migliori prodotti nel segmento delle auto sportive compatte. Oggi, a poche settimane dal suo 73° anniversario, lo Scorpione torna a pungere, inaugurando la nuova gamma 595, con cui rende omaggio all’inventiva del fondatore Carlo Abarth.

Il team di designer, ingegneri e tecnici ha dato vita alla gamma 2022 della sua intramontabile icona. L’offerta propone due modelli e due livelli di potenza: Abarth 595 con 165 cavalli di potenza e Abarth 695 con 180 CV, ognuno dei quali offre caratteristiche uniche, in grado di regalare grandi emozioni, sia ai clienti più attenti allo stile, sia a quelli che non possono fare a meno delle performance. Ovviamente non mancano le prestazioni esaltanti, il sound dello scarico, lo stile sfacciato e ricco di personalità e, non per ultimo, l’incredibile piacere di guida.

Ogni cliente ha inoltre la possibilità di sviluppare la versione più adatta ai propri gusti e alle proprie esigenze, grazie ai quattro pack di personalizzazione realizzati all’insegna della più autentica tradizione Abarth. Per l’Abarth 595 ci sono il pack “595 Turismo”, più improntato allo stile, e il pack “F595” che ne accentua le performance. La 695 invece dispone del raffinato pack “695 Turismo” o del prestazionale pack “695 Competizione”. E infine il team ha pensato a sette nuovi pack che raggruppano gli optional più richiesti, con un importante vantaggio economico, disponibili su entrambi i modelli.

La nuova Abarth 595

La versione d’ingresso alla gamma dello Scorpione 2022 offre di serie tutte le dotazioni necessarie a garantire il divertimento e il piacere di guida. L’auto vanta cerchi in lega da 16″, doppio scarico cromato, fendinebbia anteriori e calotte degli specchietti in tinta carrozzeria. Le modanature interne e le maniglie delle porte sono in cromo satinato. La fascia plancia grigia si abbina al tessuto nero dei sedili, oltre che ai rivestimenti del cockpit, il volante e il pomello del cambio.

La nuova Abarth 595 offre la potenza di 165 cavalli fornita dal motore 1.4 T-jet Euro 6D Final, equipaggiato con il turbocompressore maggiorato Garrett con rapporto di compressione geometrico a 9:1. Velocità massima 218 km/h, cambio manuale ma, a richiesta, il cliente può scegliere il cambio automatico a cinque velocità con paddle al volante. Scatto 0-100 km/h in 7,3 secondi, radio DAB con touchscreen da 7’’ (Apple CarPlay e Android Auto).

I pack 595 Turismo e F595

Il pack 595 Turismo concilia sportività ed esclusività, andando a braccetto con la tradizione granturismo tipicamente italiana. Questa personalizzazione mostra elementi di design di grande valore, come le calotte degli specchietti con trattamento cromo satinato, i cerchi in lega leggera da 17” Granturismo, il badge dedicato sulla carrozzeria e il rivestimento dei sedili in pelle nera o marrone.

Il pack F595 è invece un concentrato di dettagli racing capace di affascinare gli amanti del motorsport: lo scarico Record Monza Sovrapposto è la punta di diamante di questo allestimento, composto anche da sospensione anteriore Koni, cruscotto nero opaco, cerchi in lega da 17″ e badge F595, che rende omaggio alla Formula 4 di cui Abarth è fornitore dei motori.

Nuova Abarth 695: 180 cavalli di potenza italiana

La nuova Abarth 695 si caratterizza per uno stile distintivo ancora più performante. Rispetto alla 595, aggiunge alcuni elementi che ne accentuano l’indole sportiva: sedili in tessuto Sabelt, cerchi in lega da 17″, sistema di scarico Record Monza. Il cuore dell’auto è il potente motore 1.4 T-jet da 180 CV, che regala una velocità massima di 225 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 6,7 secondi.

I pack dedicati alla 695

La variante 695 Turismo sottolinea le caratteristiche tipiche dello stile del modello; nell’abitacolo troviamo sedili in pelle (nero o marrone) e la fascia plancia rivestita in Alcantara. Cerchi in lega da 17″ e badge 695 Turismo, tetto in vetro apribile per una guida open air. Ancora più esclusivo invece il pack 695 Competizione, trasforma l’auto in un modello per i piloti più esperti. Offre l’impianto di scarico Record Monza Sovrapposto, che regala pure emozioni sonore, i sedili Sabelt con cuciture rosse e guscio in carbonio, e la scelta tra il differenziale autobloccante meccanico o il cambio sequenziale robotizzato con palette al volante.