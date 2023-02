La futura Alfa Romeo avrà una potenza di 1.000 CV

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio elettrica: versione da 1.000 cavalli

Entro la fine del 2025 dovrebbe arrivare sul mercato la nuova generazione di una delle vetture più amate e più vendute della Casa del Biscione: Alfa Romeo ha intenzione di realizzare una variante ultra moderna della sua Giulia.

L’unica cosa importante da sapere, è che molto probabilmente la Giulia sarà elettrica. Quindi lanciamo un appello a tutti gli appassionati del rombo dei motori a benzina: quella attuale forse sarà l’ultima variante presente a listino con propulsore termico, a cui dovremo dire addio, anche a causa dello stop ai motori a diesel e benzina in Europa dal 2035 e alle nuove normative Euro 7, su cui molti non sono d’accordo.

Alfa Romeo Giulia: nel 2025 la nuova generazione elettrica

E quindi, nel 2025 potremo vedere la primissima variante elettrica di un’icona: Alfa Romeo Giulia;nlo ha detto il CEO della Casa, Jean-Philippe Imparato, attendiamo comunque nuove conferme.

Nonostante la motorizzazione a zero emissioni, non possiamo dire che mancherà la potenza, in vero stile Alfa Romeo. E infatti, sarà riproposta la versione Quadrifoglio della Giulia, anche se elettrica, in grado di sprigionare fino a 1.000 cavalli. Le varianti di serie andranno dai 345 cavalli di potenza ai 700 cavalli del modello Veloce.

La nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio elettrica avrà quattro ruote motrici e la configurazione del powertrain potrebbe essere simile a quella della Granturismo Folgore, che prevede la presenza di tre motori elettrici (uno sull’asse anteriore e due su quello posteriore) con funzionalità di torque-vectoring.

La prima Giulia elettrica

Secondo il CEO di Alfa Romeo, la sua nuova Giulia monterà una batteria da 100 kWh, e grazie a questa sarà in grado di assicurare al conducente circa 700 chilometri di autonomia; il Biscione farà in modo che gli alfisti “non soffriranno” troppo e vedranno la nuova variante della Giulia proprio come una sostituta dell’attuale.

L’auto sarà realizzata sulla nuova piattaforma STLA del Gruppo Stellantis, con un’architettura elettrica a 800 V, caratteristica molto importante che permetterà al conducente di beneficiare di un pieno di energia dal 10% all’80% in soli 18 minuti, usando le colonnine di ricarica ad altissima potenza.

Il DNA stilistico resterà quello iconico del Biscione, la nuova Alfa Romeo Giulia sarà immediatamente riconoscibile per il suo look familiare.

Quali sono i piani futuri di Alfa Romeo

Parla il CEO Imparato, che dichiara l’arrivo di un nuovo SUV di piccole dimensioni di segmento B il prossimo anno. Anche questo verrà prodotto sul mercato in una versione elettrica (ma probabilmente resteranno a listino anche le varianti termiche) e il suo nome – come già si vocifera da anni – potrebbe essere Brennero. La piattaforma su cui verrà realizzato il nuovo piccolo SUV del Biscione sarà la stessa che viene usata oggi per la produzione della nuovissima Jeep Avenger, Auto dell’Anno 2023.

I programmi dei prossimi anni

Come abbiamo anticipato, quindi, il primo nuovo modello della Casa sarà il piccolo SUV, nel 2024 (in ritardo rispetto ai programmi). Poi arriverà la Giulia elettrica nel 2025, e in seguito la nuova Stelvio – anch’essa elettrica – nel 2026. Non è finita qui, nel 2027 potrebbe essere realizzata una nuova berlina, stavolta più grande, che potrebbe competere con la Tesla Model S o la Porsche Taycan come dimensioni. In ogni caso, entro il 2027 Alfa Romeo vorrebbe avere una linea di prodotti solo elettrici; come anche lo stesso CEO Imparato a sottolineato, l’elettrificazione è fondamentale per tenere vivo e attivo il marchio del Biscione nei prossimi anni.