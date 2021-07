Furti d’auto, scomparsi un milione di veicoli

editato in: da

Furti d’auto: ora bastano 14 secondi. La Panda è la più ‘gettonata’

Il problema dei furti d’auto è una delle piaghe del nostro Paese, ma non solo ovviamente. Purtroppo i casi di vetture rubate sono molti, gli episodi non cessano nonostante le nuove tecnologie e gli antifurti di nuova generazione, i ladri diventano sempre più esperti e ‘al passo coi tempi’.

L’evoluzione dei sistemi elettronici delle auto moderne non spaventa e non blocca i malviventi, negli ultimi dieci anni possiamo dire che sono stati rubati più di un milione di veicoli, un numero davvero allarmante. Lo scorso anno, ne avevamo parlato, abbiamo assistito a un calo dei furti a causa della pandemia e del lockdown, ma nei primi 5 mesi del 2021 purtroppo gli episodi sono nuovamente aumentati.

Purtroppo, con la crescita delle auto rubate, diminuisce anche la percentuale di recupero delle stesse in Italia, che arriva al 38%. Quasi tutti i veicoli soggetti a furto poi spariscono praticamente nel nulla, senza lasciare alcuna traccia. Questi sono i dati che emergono grazie a LoJack Italia e il suo Dossier sui Furti d’Auto (analisi delle informazioni fornite dal Ministero dell’Interno).

Sappiamo benissimo, come abbiamo già detto in apertura, che il 2020 sia stato un anno particolare anche per quanto riguarda i furti d’auto, che sono diminuiti moltissimo, ovviamente il calo è dovuto alla pandemia e al lockdown, visto che la maggior parte di noi era obbligata a restare in casa.

Le sottrazioni di veicoli nel 2020 sono state in tutto 75.000, con una diminuzione del 24% rispetto al 2019; i recuperi hanno subito una nuova contrazione del 26%, passando da 38.000 a 28.000 nel 2020. Oggi praticamente 2 auto rubate su 3 scompaiono, senza mai tornare al suo proprietario. Negli ultimi 10 anni sono stati 1.005.778 i mezzi rubati e mai più ritrovati, pazzesco. Si tratta in particolare di 682.805 auto, gli altri sono moto, scooter, fuoristrada, veicoli commerciali leggeri e mezzi pesanti.

La Campania è la regione in cui si verificano in assoluto più furti, il Lazio invece quella dove la percentuale di recupero di mezzi rubati è più bassa. Anche Puglia, Sicilia e Lombardia sul podio delle regioni più coinvolte da questi spiacevoli episodi.

Le auto più rubate? In cima alla classifica rimane sempre lei, la Fiat Panda, con 7.415 furti, poi ci sono la 500 (6.889), Fiat Punto (5.252), Ypsilon (2.930) e la reginetta Volkswagen Golf (1.491). Sempre più interessanti per i ladri oggi anche i SUV, Nissan Qashqai è il più rubato, e seguono poi Range Rover e Hyundai Tucson.