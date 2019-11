Furti auto, le preferite dai ladri

editato in: da

Grazie ad un report rilasciato dal National Insurance Crime Bureau abbiamo scoperto il numero totale dei furti segnalati e ogni modello di auto preferita dai ladri in questi ultimi decenni, vediamo quali sono state quelle più rubate in tutto.

I dati riguardano gli Stati Uniti e quindi le preferenze dei criminali oltreoceano, chiaramente vi ritroviamo delle auto che in Italia non sono così diffuse e quindi nemmeno tra le più rubate. Il report però ci può dare un’idea di come vanno le cose e di quali sono i modelli preferiti anche nel nostro Paese dai criminali che rubano vetture.

Una delle auto più rubate è la Jeep Cherokee, vettura di Fca di cui abbiamo tanto parlato anche recentemente. Il modello preferito dai ladri è senza dubbio quello del 2000, rubato almeno 646 volte. Andando a sommare poi tutte le versioni successive a questa, negli anni le Jeep Cherokee rubate in tutto in negli Stati Uniti sono 9818.

In seguito c’è il Dodge RAM del 2001, che ovviamente non potrà mai essere una delle auto più rubate in Italia, in ogni caso comunque negli Stati Uniti le unità rubate sono 1155. Viene poi il GMC Sierra del 2018, in tutto le unità prese di mira dai ladri sono ben 1170 e tra l’altro, delle auto uscite lo scorso anno, è proprio la preferita in assoluto dai ladri americani. E se stiamo a guardare tutte le generazioni della Sierra, in tutto, dal suo lancio, sono state rubate 11078 unità.

Toyota Corolla è una delle auto più vendute di sempre a livello mondiale, il modello uscito nel 2017 è stato rubato ben 1034 volte, in tutto però le unità rubate di questa vettura, anche nelle versioni precedenti, sono 12388. Nissan Altima invece è stata rubata 1451 volte (il modello del 2017) e Toyota Camry 1144 volte, in tutto nell’ultimo decennio ne sono state rubate 16906.

Un altro pick-up molto preso di mira dai ladri in America è Chevrolet Silverado, le unità rubate per il modello del 2004 sono state 2097 e considerando tutte le generazioni dell’auto invece in tutto i furti sono 3156, il Ford F-150 è un altro pick-up preso di mira, in totale le unità rubate 36355. Tra le auto più rubate in America poi c’è la Honda Accord del 1997, i furti sono stati 5029 e per quanto riguarda tutte le generazioni le unità rubate sono 36815 in tutto.

L’auto più rubata in tutto in assoluto è la Honda Civic, i veicoli rubati del modello del 2000 sono 5290, le auto rubate in tutto di questo modello fino allo scorso anno sono state 38426. Ecco perché oggi l’industria dell’automobile sta realizzando sempre più sistemi di sicurezza per evitare i furti delle auto di ultima generazione.