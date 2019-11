Volvo XC 40 Recharge, il primo suv elettrico della Casa

Arriva sul mercato la prima Volvo completamente elettrica, si chiama XC40 P8 AWD Recharge, una nuova denominazione che verrà utilizzata in futuro per tutte le auto elettrificate del marchio. L’obiettivo della Casa, che rientra ne piani, è quello di vendere almeno la metà delle auto con motorizzazione elettrica entro il 2025, di sicuro molto ambizioso, visto che la prima auto a zero emissioni non è ancora sul mercato oggi, e arriverà nelle concessionarie il prossimo anno.