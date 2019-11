Volkswagen presenta Space Vizzion ID., primo suv station wagon elettrico

In occasione del Salone di Los Angeles Volkswagen presenta in anteprima mondiale la ID. Space Vizzion, una vettura a emissioni zero concepita per una nuova era, una nuova filosofia e una nuova mobilità. La ID. Space Vizzion è l’auto del futuro, in grado di abbinare le doti aerodinamiche di una Gran Turismo con l’ampia spaziosità di un suv.