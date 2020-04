La versione esagerata della Golf da 450 CV

Manhart realizza pacchetti speciali in grado di rendere le auto dei veri bolidi, aumentare le loro prestazioni e trasformare l’estetica. Oggi parliamo del lavoro fatto su una Golf VII R, trasformata in quella che tutti gli appassionati della Reginetta VW vorrebbero. Una vettura speciale, prodotta in soli 10 esemplari al mondo, in grado di sprigionare la potenza eccezionale di 450 cavalli.